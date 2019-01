Με μπαράζ NAVTEX η Άγκυρα συντηρεί την ένταση στο Αιγαίο

Με μπαράζ εκδόσεων παράνομων «οδηγιών προς ναυτιλομένους» (NAVTEX) που εκδόθηκαν από την Τουρκία, συνεχίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων, των πιέσεων και σε τελική φάση των προκλήσεών της σε όλο το μήκος του ελληνικού τόξου, από τα ανατολικά της Κύπρου μέχρι και τα δυτικά της Λέσβου, τόσο για «επιστημονικές έρευνες» με το ερευνητικό πλοίο «Τσεσμέ», όσο και για ασκήσεις με πραγματικά πυρά και έρευνας και διασώσεως.

Πιο συγκεκριμένα, οι Τούρκοι συνεχίζουν και σήμερα τις έρευνες με το «Τσεσμέ» που έχουν ξεκινήσει από τις 27 Δεκεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο 30 του μηνός. Το «Τσεσμέ» ξεκίνησε από την Αλεξανδρέττα απέναντι από την Κύπρο και κινούμενο συνεχώς με σταθερή ταχύτητα 7-8 κόμβων κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη, ερευνώντας υποτίθεται στο δρόμο του. Η πορεία του είναι σταθερή και παρακολουθείται από μέσα των Κυπριακών και τώρα πλέον Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς κινείται σε διεθνή μεν ύδατα αλλά πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο, οπότε και λήγει η «έρευνά» του βάσει της εκδοθείσας NAVTEX αποκλείεται να έχει καλύψει όλες τις περιοχές «ερευνών», που παρανόμως είχαν δεσμεύσει οι Τούρκοι. Και ασφαλώς αυτό το γνώριζαν και οι ίδιοι, απλώς το έπραξαν για λόγους εντυπώσεων και για να ασκήσουν πίεση προς την Ελληνική και την Κυπριακή πλευρά.

Σήμερα οι Τούρκοι εξέδωσαν άλλες δύο NAVTEX, τις 1427/18 και την 1428/18. Βάσει αυτών οι Τούρκοι δεσμεύουν για τις 3 Ιανουαρίου 2019 περιοχή στα δυτικά της Κύπρου, κοντά στο σημείο που ενώνονται η κυπριακή και αιγυπτιακή Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ) με την αντίστοιχη ελληνική. Με βάση τη NAVTEX αυτή οι Τούρκοι δεσμεύουν την περιοχή αυτή για να συνασκηθούν και με άλλα «συμμαχικά πλοία», χωρίς όμως να αναφέρεται και η χώρα ή οι χώρες από τις οποίες προέρχονται τα πλοία αυτά.

Η δεύτερη τουρκική NAVTEX αφορά σε περιοχή δυτικά της Λέσβου, στα διεθνή ύδατα, στην “καρδιά του Αιγαίου”, όπου οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν ασκήσεις με πυρά επίσης στις 3 Ιανουαρίου 2019.

Οι προαναφερθείσες δύο NAVTEX είναι οι εξής:

ΝΑVTEX 1427/18

TURNHOS N/W : 1427/18

MEDITERRANEAN SEA

BILATERAL NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED BY TURKISH AND ALLIED NAVAL UNITS ON 03 JAN 19 FROM 0300Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

35 53.22 N – 028 28.55 E

35 53.22 N – 030 27.14 E

34 40.00 N – 030 27.14 E

34 40.00 N – 028 28.55 E

CAUTION ADVISED.

ΝΑVTEX 1428/18

TURNHOS N/W : 1428/18

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 03 JAN 19 FROM 0500Z TO 0600Z IN AREA BOUNDED BY;

39 15.00 N – 025 38.00 E

39 23.00 N – 025 15.00 E

39 09.00 N – 025 08.00 E

CAUTION ADVISED.WIDE BERTH REQUESTED.

Με άλλες δύο NAVTEX η Άγκυρα «δεσμεύει» παράνομα βεβαίως σχεδόν τα 3/4 της Κυπριακής ΑΟΖ, για ναυτικά γυμνάσια, έως και στις 5 Μαρτίου 2019, χωρίς ωστόσο στα νότια όρια της προαναφερθείσας περιοχής να περιλαμβάνεται το «Οικόπεδο Νο.10», στο οποίο έχει ξεκινήσει την ερευνητική διαδικασία ο αμερικανικός κολοσσός της Exxon Mobil.

Με τη δεύτερη NAVTEX προαναγγέλλει άσκηση ερεύνης – διασώσεως (SAR) ανατολικά της Αγίας Νάππας για της 10:00 σήμερα το πρωί, ενώ η προαναφερθείσα συγκεκριμένη NAVTEX εκδόθηκε μία ώρα αργότερα στις 11:00, ενδεικτικό σημείο και αυτό του «παιχνιδιού» που παίζουν οι Τούρκοι για να συντηρούν την ένταξη.

NAVTEX 1441/18

TURNHOS N/W : 1441/18

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED FROM 170001Z DEC 18 TO 052359Z MAR 19 IN AREA BOUNDED BY:

34 04.00 N - 032 09.00 E

33 10.00 N - 032 03.00 E

33 34.00 N - 033 55.00 E

34 35.00 N - 034 00.00 E

CAUTION ADVISED.

NAVTEX 1439/18

TURNHOS N/W : 1439/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE OPERATIONS, ON 29 AND 30 DEC 18 FROM 0700Z TO 1700Z IN AREA BOUNDED BY;

35 06.00 N - 034 20.00 E

34 36.00 N - 034 22.00 E

34 36.00 N - 034 50.00 E

35 06.00 N - 034 50.00 E

CAUTION ADVISED.