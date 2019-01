Αστακός 140 ετών απελευθερώθηκε από εστιατόριο της Νέας Υόρκης

Νέα Υόρκη

Ο Τζορτζ ο αστακός, του οποίου η ηλικία εκτιμάται ότι φτάνει τα 140 χρόνια, τελικά γλίτωσε από την κατσαρόλα. Το νεοϋορκέζικο εστιατόριο που τον είχε αγοράσει για μασκότ υποχώρησε στις πιέσεις των περιβαλλοντιστών και δέχτηκε να τον απελευθερώσει.

Η περιπέτεια του Τζορτζ ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες, όταν πιάστηκε από ψαράδες έξω από τις ακτές του Καναδά και πουλήθηκε για 100 δολάρια στο εστιατόριο City Crab and Seafood που ειδικεύεται στα θαλασσινά.

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης διαβεβαιώνουν ότι δεν σκόπευαν να μαγειρέψουν τον Τζορτζ, αλλά θα τον κρατούσαν ζωντανό στο ενυδρείο ως μασκότ.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, η ακτιβιστική οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Ανθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων») δέχτηκε τηλεφώνημα από κάποιον πελάτη του εστιατορίου που εξέφραζε την ανησυχία του.

Το εστιατόριο τελικά δέχτηκε το αίτημα της PETA για απελευθέρωση και απέσπασε συγχαρητήρια από την οργάνωση για τη «φιλεύσπλαχνη» απόφαση να επιστρέψει στον ωκεανό τον «ευγενή ηλικιωμένο».

Δεδομένου ότι οι αστακοί συνεχίζουν να μεγαλώνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, η ηλικία τους μπορεί να εκτιμηθεί από το βάρος. Ο Τζορτζ ζυγίζει εννέα ολόκληρα κιλά, οπότε πρέπει να είναι περίπου 140 ετών, εκτίμησε η PETA.

Μετά την περιπέτειά του στη Νέα Υόρκη, το διάσημο καρκινοειδές απελευθερώθηκε το Σάββατο έξω από το Κένενμπουνκπορτ του Μέιν, όπου η αλιεία αστακού απαγορεύεται.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από Associated Press