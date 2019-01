Οι Έλληνες: Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο στο Σικάγο

Η μεγάλη έκθεση με 500 και πλέον ευρήματα από τον ελλαδικό χώρο έφτασε στον τρίτο σταθμό του ταξιδιού της στην αμερικάνικη ήπειρο, το Σικάγο.

Με πρωτοσέλιδα αφιερώματα υποδέχονται τα αμερικανικά ΜΜΕ τη μεγάλη έκθεση «Οι Έλληνες: Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο», που εγκαινιάστηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 στο Field Museum, στο Σικάγο, το οποίο δέχεται ετησίως περισσότερους από 1,2 εκ. επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Το πρωί της 24ης Νοεμβρίου δόθηκε στο Μουσείο συνέντευξη τύπου με την παρουσία της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, του Προέδρου του Field Museum κ. Richard W. Lariviere, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του National Hellenic Museum στο Σικάγο και χορηγού της έκθεσης κ. John P. Calamos, μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω Μουσείων, Διευθυντών και εκπροσώπων του Μουσείου Ιστορίας του Καναδά στην Οτάβα, του Μουσείου Αρχαιολογίας του Μοντρεάλ, Pointe a Calliere και της National Geographic Society, της Διευθύντριας Μουσείων του ΥΠΠΟΑ κ. Σουζάνας Χούλια και της Διευθύντριας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. Πολυξένης Βελένη.

Η Γενική Γραμματέας, κ. Μαρία Βλαζάκη ανέφερε ότι κεντρικό θεματικό άξονα της έκθεσης αποτελούν οι Έλληνες ως μορφές μέσα από τα ανασκαφικά δεδομένα. Στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα ανέφερε τη μεγάλη απήχηση που έχει η συγκεκριμένη έκθεση στην ομογένεια της Βόρειας Αμερικής αλλά και στους καναδούς και αμερικανούς πολίτες και την τεράστια συμβολή δράσεων πολιτιστικής διπλωματίας, όπως η έκθεση αυτή και η έκθεση «Αιγαίον: η γέννηση ενός αρχιπελάγους» που εγκαινιάστηκε την προηγούμενη ημέρα στο National Hellenic Museum, προκειμένου να αναδειχθεί το αληθινό πρόσωπο της Ελλάδας και να προσελκύσει πολλούς φίλους και επισκέπτες. Ο επιμελητής της έκθεσης στο Σικάγο κ. William Parkinson εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη μεγάλη τιμή να παρουσιάζεται μια τόσο σημαντική έκθεση στο Field Museum, η οποία ξετυλίγει το πανόραμα του ελληνικού πολιτισμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και διαλέξεις, ενώ, όπως πληροφόρησε ο κ. John Calamos, το National Hellenic Museum, εκτός από την έκθεση για το Αιγαίο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, θα διοργανώσει παράλληλες εκδηλώσεις για την ομογένεια και τους αμερικανούς πολίτες.

Η έκθεση «Τhe Greeks: Agamemnon to Alexander the Great» σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τέσσερα σημαντικά μουσεία του Καναδά και των ΗΠΑ: Pointe à Callière Montreal Archaeology and History Complex (Μόντρεαλ), Canadian Museum of History (Οττάβα), Field Museum (Σικάγο), National Geographic Museum (Ουάσινγκτον). Περιλαμβάνει περισσότερα από πεντακόσια εκθέματα, αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, ζωγραφικής και κοσμηματοτεχνίας, που προέρχονται από 22 ελληνικά μουσεία.

Μετά από το Σικάγο, η έκθεση θα μεταφερθεί στην Ουάσινγκτον, τελευταίο σταθμό του ταξιδιού της. Η επιστροφή των εκθεμάτων στην Ελλάδα θα συμβεί στα τέλη Σεπτεμβρίου του ’16.