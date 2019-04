Πέθανε ο Glenn Fray, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Eagles

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 67 ετών ο Γκλεν Φρέι, ο παραγωγικότατος κιθαρίστας, τραγουδιστής, στιχουργός και ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος Eagles, που είναι παγκόσμια γνωστό για το χιτ "Hotel California" και άλλες επιτυχίες.

Ο Φρέι πέθανε στη Νέα Υόρκη από επιπλοκές από ρευματοειδή αρθρίτιδα, οξεία ελκογόνο κολίτιδα και πνευμονία, είπε το συγκρότημα.

Οι Eagles, των οποίων η συλλογή "Their Greatest Hits 1971-1975" είναι το δεύτερο ευπώλητο άλμπουμ όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιούσαν στοιχεία κάντρι μαζί με ροκ μουσική. Έφτασαν στην κορυφή με επιτυχίες όπως "Desperado", "Already Gone" και "Take It to the Limit", και παρέμειναν δημοφιλείς σε σταθμούς ροκ σχεδόν μισό αιώνα αργότερα.

Ο Φρέι είχε συνεργαστεί με τον ντράμερ Ντον Χένλει για να γράψουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Ενώ ο Χένλει συνήθως τραγουδούσε για το συγκρότημα, ο Φρέι έπαιζε κιθάρα και πιάνο, και έπαιζε σημαντικό ρόλο ως δεύτερη φωνή, ενίοτε και πρώτη.

Γεννημένος στο Νιτρόιτ, ο Φρέι ίδρυσε τους Eagles το 1971 στο Λος Άντζελες μαζί με τον Χένλει αφού είχε συνεργαστεί με την ροκ σταρ Λίντα Ρόνσταντ.

Σε δήλωσή του για τον Φρέι, ο Χένλει είπε, "Αυτός τα ξεκίνησε όλα. 'Ηταν ο σπινθήρας, ο τύπος με σχέδιο. Είχε μια εγκυκλοπαιδική γνώση της δημοφιλούς μουσικής και ένα εργασιακό ήθος που δεν τα παρατούσε. ΄Ηταν αστείος, ξεροκέφαλος, ψυχολογικά άστατος, γενναιόδωρος, με μεγάλο ταλέντο και κινητοποίηση".

Όταν διαλύθηκε το συγκρότημα το 1980, ο Φρέι ακολούθησε με επιτυχία τη δική του καριέρα, ηχογραφώντας τα τραγούδια "The One You Love" και "The Heat Is On", καθώς και κομμάτια για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ ξεκίνησε και μια δεύτερη καριέρα ως ηθοποιός, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία "Jerry Maguire" το 1996.

Το 1994, το συγκρότημα επανασυνδέθηκε και έβγαλε το δίσκο "Hell Freezes Over". Το συγκρότημα εξακολούθησε να διοργανώνει συναυλίες όπου τα εισητήρια ξεπουλούσαν. Η τελευταία ήταν τον Ιούλιο του 2014, όταν συμπλήρωσαν μια περιοδεία δύο χρόνων.

Σε συνέντευξή του το 2012 σε εφημερίδα της Τάμπα, Φλόριντα, ο Φρέι είχε αποδώσει μέρος της επιτυχίας του συγκροτήματος στην υγεία των μελών του. Πέρσι όμως η δική του υγεία άρχισε να χειροτερεύει, με εντερικά προβλήματα.

Φέτος τον Δεκέμβριο τα μέλη του συγκροτήματος θα ήταν ανάμεσα των καλλιτεχνών Κάρολ Κινγκ και Τζορτζ Λούκας για την απονομή των βραβείων του Κέντρου Κένεντι, αλλά αναγκάστηκαν να το αναβάλλουν για το 2016 λόγω της υγείας του Φρέι.

Ο Φρέι ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.