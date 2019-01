H Cate Blanchett πρωταγωνιστεί στο Manifesto των Μανιφέστων στην Πειραιώς 260

Η βίντεο-εγκατάσταση του γερμανού εικαστικού και κινηματογραφιστή Julian Rosefeldt είναι ένας φόρος τιμής στα καλλιτεχνικά κινήματα του 20ου αιώνα με πρωταγωνίστρια την Cate Blanchett

Ένα Μανιφέστο των Μανιφέστων, μια διαφορετική εισαγωγή στην (πολιτική και κοινωνική) ιστορία της τέχνης στον 20ο αιώνα, θα παρουσιάσει από αύριο ο Γιούλιαν Ρόζενφελντ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο γερμανός εικαστικός και κινηματογραφιστής στο δικό του Manifesto επιχειρεί να δώσει φωνή στους ανθρώπους –και στα αιτήματα- πίσω από τα σημαντικότερα κινήματα που συντάραξαν τον χώρο της τέχνης στον 20ο αιώνα: Φουτουρισμός, Νταντά, Fluxus, Σουπρεματισμός, Καταστασιασμός, Δόγμα 95, αλλά και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, χορευτές, κινηματογραφιστές «μιλάνε» μέσα από 13 βίντεο συνολικής διάρκειας 2ωρών και 50 λεπτών στα οποία πρωταγωνιστεί η Κέιτ Μπλάνσετ.

Το έργο που δημιουργήθηκε για την διοργάνωση European Capital of Culture Aarhus 2017 και βρισκόταν μέχρι τα τέλη Απριλίου σε έκθεση στο Aarhus της Δανίας θα προβάλλεται στα αγγλικά χωρίς υπότιτλους στον Χώρο Α’ της Πειραιώς 260.

Ο Γιούλιαν Ρόζενφελντ, που ξεκίνησε από σπουδές αρχιτεκτονικής, θεωρείται ένας από τους κυριότερους σύγχρονους δημιουργούς. Έργα του συμπεριλαμβάνονται στις συλλογές των σημαντικότερων μουσείων του κόσμου, μεταξύ των οποίων Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη, Saatchi Gallery στο Λονδίνο, Goetz Collection στο Μόναχο, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary στη Βιέννη, Maison Européenne de la Photographie στο Παρίσι. Το 2010 έγινε μέλος της Bayerischen Akademie der Schönen Künste στο τμήμα Film and Media Art. Από το 2011 είναι καθηγητής στην Akademie der Bildenden Künste στο Μόναχο. Είναι στενός συνεργάτης της Schaubühne am Lehniner Platz και του Τόμας Οστερμάγιερ.

Η ταυτότητα της εγκατάστασης:

Σενάριο – σκηνοθεσία – παραγωγή: Γιούλιαν Ρόζεφελντ

Ερμηνεία: Καίητ Μπλάνσετ

Εκτέλεση παραγωγής: Wassili Zygouris

Διεύθυνση φωτογραφίας: Christoph Krauss

Σχεδιασμός παραγωγής: Erwin Prib

Κοστούμια: Bina Daigeler

Μακιγιάζ: Morag Ross

Κομμώσεις: Massimo Gattabrusi

Τεχνικός φωτισμού: Christoph Dehmel-Osterloh

Ηχοληψία: David Hilgers

Μαριονέτες: Suse Wächter

Μοντάζ: Bobby Good

Post production: Jan Schöningh

Ηχητική επεξεργασία: Markus Stemler, Fabian Schmidt

Ανάθεση από: ACMI – Australian Centre for the Moving Image Melbourne, Art Gallery of New South Wales Sydney, Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin και Sprengel Museum Hannover.

Συμπαραγωγή: Τhe Burger Collection Hong Kong και Ruhrtriennale

Με την ευγενική υποστήριξη του Συμβουλίου Μέσων Επικοινωνίας Βερολίνου-Βραδεμβούργου και σε συνεργασία με τη Βαυαρική Ραδιοφωνία.

Μανιφέστο, Πειραιώς 260, Χώρος Α, από 1η Ιουνίου έως 19 Ιουλίου. Τιμή εισιτηρίου: 5 €.