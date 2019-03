O George Condo στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Έργα του George Condo έχουμε ξαναδεί σε αίθουσες τέχνης στην Αθήνα. Όμως, είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης, μέρος της παρέας που σάρωσε την «σκηνή» της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’80 με επίκεντρο το Factory του Andy Warhol, εκθέτει σε ελληνικό μουσείο.

Το γεγονός είναι πολλαπλά ενδιαφέρον. Ο Condo είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του -Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Jeff Koons- με μεγάλη απήχηση διεθνώς. Μάλιστα το 2017 το Μουσείο Berggruen του Βερολίνου του αφιέρωσε μεγάλη αναδρομική έκθεση.

Επιπλέον, η συνεργασία του με τον Kanye West για το εξώφυλλο του άλμπουμ του μουσικού «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (2010) καθώς και η τσάντα (Birkin του οίκου Hermès) που δημιούργησε για την Kim Kardashian του επέτρεψαν να διεισδύσει στο οπτικό πεδίο των νεότερων.

Η έκθεση «George Condo at Cycladic» θα περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, γλυπτά και σχέδια που καλύπτουν τα 40 χρόνια πορείας του καλλιτέχνη, εστιάζοντας στην ανθρώπινη μορφή- το κεντρικό θέμα του σύγχρονου εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η έκθεση και θα συνοδεύεται από κατάλογο.

Την έκθεση επιμελείται η Αταλάντη Μαρτίνου.

Έργα του George Condo εκτίθενται στις μόνιμες συλλογές μουσείων και διεθνών πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως:

The Metropolitan Museum of Art, New York

The Museum of Modern Art, New York

The Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Citigroup Art Advisory Service Collection, New York

The Broad Collection, Los Angeles

Tate Gallery, London

Centre Georges Pompidou, Paris

Deste Foundation for Contemporary Arts, Athens

Moderna Museet, Stockholm

Stedelijk Museum, Amsterdam

George Condo at Cycladic, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, Αθήνα, τηλ. 210 7228321-3, cycladic.gr. Διάρκεια έκθεσης: Από 8 Iουνίου έως τον Οκτώβριο 2018