Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αρχίζει!

Είκοσι ξένοι δημιουργοί, εκ των οποίων οι δέκα εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σημαντικοί έλληνες ερμηνευτές, μεγάλοι δάσκαλοι του χορού, μία παγκόσμια πρεμιέρα, παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη από σύγχρονο τσίρκο ως streetdance και ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σκιαγραφούν το προφίλ του φετινού Φεστιβάλ, που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών της Καλαμάτας το δεκαήμερο 13-22 Ιουλίου. Οι ξένοι δημιουργοί που δίνουν φέτος το καλοκαίρι ραντεβού στην Καλαμάτα προέρχονται από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, Βέλγιο, Μοζαμβίκη, Ελβετία, Σλοβακία, Ιταλία, Ισραήλ, Σουηδία και Ιρλανδία. Μεταξύ αυτών, πρωταγωνιστούν ο Olivier De Sagazan, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Josef Nadj, που θα συμμετέχει με παράσταση αλλά και έκθεση φωτογραφίας, ο πρωτοπόρος Wim Vandekeybus με την ιστορική ομάδα Ultima Vez, η Svalbard Company, το δίδυμο Marquese Scott και Poppin John, που επίσης πρωτοεμφανίζονται στην Ελλάδα, η Compañia Sharon Fridman, που ανοίγει θεαματικά το Φεστιβάλ, κ.ά.

Βασικός στόχος της Λίντας Καπετανέα, νέας καλλιτεχνικής διευθύντριας του θεσμού, κατά το σχεδιασμό του φετινού προγράμματος, ήταν να δημιουργήσει ένα Φεστιβάλ ανοιχτό στη διεθνή κοινότητα, σε όλες τις ηλικίες, στις τέχνες και στη συνεργασία με άλλους φορείς αλλά και ένα Φεστιβάλ αφιερωμένο στην εκπαίδευση και την έρευνα, υποστηρικτικό και δοτικό στους δημιουργούς, ικανό να εμπνεύσει το κοινό σε ηθικό και φιλοσοφικό επίπεδο.

Με την πεποίθηση ότι ο χορός είναι ανθρώπινη ανάγκη, η Λίντα Καπετανέα σχεδίασε το φετινό πρόγραμμα ως έναν ύμνο στο ανθρώπινο σώμα, στις άγνωστες και αμέτρητες δυνατότητές του. H φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη σε δημιουργούς και δασκάλους με πολύπλευρη δραστηριότητα και σε μεγάλους ερμηνευτές που εξερευνούν και δοκιμάζουν τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ καλούνται να αναλογιστούν τις πραγματικές τους δυνάμεις εμπνεόμενοι από τα παραδείγματα χορευτών, ακροβατών, εικαστικών, μουσικών και ποιητών, που συνεχώς δοκιμάζουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος, της κίνησης και της ύπαρξης.

Το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας περιλαμβάνει τα εξής:

• Δεκατέσσερις παραγωγές στο Μέγαρο Χορού, επτά στην Κεντρική Σκηνή και επτά στο Στούντιο.

• Οκτώ υπαίθριες παραστάσεις χορού στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, κάθε μέρα στις 19:00 με ελεύθερη είσοδο.

• Έκθεση φωτογραφίας του Josef Nadj με τίτλο «Inhancutilitatem» στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού και μία μουσική βραδιά επίσης με ελεύθερη είσοδο.

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με δύο επαγγελματικά σεμινάρια χορού, ένα masterclass, ένα εργαστήρι για παιδιά και ένα σεμινάριο για ΑμεΑ.

Ως προς το κυρίως πρόγραμμα παραστάσεων στο Μέγαρο Χορού, από τις δεκατέσσερις συνολικά παραστάσεις, οι έντεκα είναι από ομάδες του εξωτερικού –εκ των οποίων οι επτά πρωτοεμφανίζονται στην Ελλάδα– και οι τρεις από ελληνικές ομάδες. Οι παραστάσεις των τριών ελληνικών ομάδων είναι η παράσταση της Κωνσταντίνας Ευθυμιάδου «In case of Loss», μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Καλαμάτας που παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα, η παράσταση «Aνώνυμο» της Τζένης Αργυρίου, μια συμπαραγωγή με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, και η παράσταση «The Art of Dying» των Χριστίνα Γουζέλη & Paul Blackman, μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

KAI ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Compañía Sharon Fridman

Free Fall

Ο Sharon Fridman [Σάρον Φρίντμαν] δημιουργεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χορογραφία για έξι επαγγελματίες χορευτές και είκοσι ντόπιους ερασιτέχνες. Η πτώση, η καθετότητα, η επαφή, η αναγκαιότητα και η ώθηση είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το «Free Fall», μια γεμάτη τόλμη χορογραφία που δοκιμάζει τα όρια της σταθερότητας. Η πτώση γίνεται μια συνεχής αφετηρία από την οποία γεννιέται μια απέραντη ποικιλία κινήσεων, καθώς το σώμα αντιστέκεται στην απώλεια της όρθιας θέσης. Δυνατές εικόνες, σύνθετες και ευαίσθητες δυναμικές δημιουργούνται από τον επαναλαμβανόμενο χωρισμό και την επανένωση των σωμάτων. Η φυσική κίνηση είναι η πρώτη ύλη που μεταπλάθεται στη σύνθεση της κίνησης, από την οποία αναδύεται ένας ουσιαστικός χορός, απογυμνωμένος από τεχνάσματα και πόζες. Στην αναζήτηση της αληθινής δεξιοτεχνίας, η ειλικρίνεια πηγάζει από τον βαθύ σύνδεσμο του καλλιτέχνη με το υλικό που εκφράζει. Παγιδευμένο σε έναν φαύλο κύκλο πτώσης και επανόρθωσης, το «Free Fall» είναι μια εκπληκτική παράσταση που μας καλεί να ανακαλύψουμε εμείς οι ίδιοι αν είναι πράγματι δυνατή μια ελεύθερη πτώση.

(Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Olivier De Sagazan

Transfiguration

Το «Transfiguration» αφηγείται την ιστορία της ανεκπλήρωτης επιθυμίας του ζωγράφου και γλύπτη να εμφυσήσει ζωή στο δημιούργημά του. Σε μια χειρονομία απελπισίας, καλύπτει με πηλό το κεφάλι του, σκεπάζοντας τον εαυτό του με το υλικό αυτό, εξαλείφοντας την ταυτότητά του, μεταμορφωνόμενος σε ζωντανό έργο τέχνης. Το υλικό όμως τον τυφλώνει και τον αναγκάζει να στρέψει το βλέμμα βαθιά μέσα του.

Σε μια συγκλονιστική παράσταση, ο Sagazan [Σαγκαζάν] αλλάζει ταυτότητες επί σκηνής –από άνθρωπος σε ζώο και από ζώο σε διάφορα υβριδικά πλάσματα. Διαπερνά, αφαιρεί και ξετυλίγει τα στρώματα του πηλού από το πρόσωπό του, σε μια αγωνιώδη αναζήτηση νέας ουσίας και μορφής. Ο Sagazan δηλώνει σχετικά: «Με αφήνει κατάπληκτο το πόσο φυσιολογικό, ακόμη και ασήμαντο, θεωρούν οι άνθρωποι το γεγονός ότι είναι ζωντανοί». Στο «Transfiguration», ανασημασιοδοτεί την έννοια της ζωής, προσφέροντας μια συναρπαστική, ενοχλητική αλλά και συγκινητική ματιά σε μια εναλλακτική αντίληψη του εαυτού, απελευθερωμένου από αναστολές.

(Σάββατο 14 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Ultima Vez / Wim Wandekeybus

Go Figure Out Yourself

Το «Go Figure Out Yourself» αποτελεί μια αναμέτρηση με το κοινό σε μη προετοιμασμένο χώρο. Πέντε διαφορετικά πρόσωπα μας μεταφέρουν πέρα από τους προστατευτικούς τοίχους του θεάτρου. Μας δείχνουν έναν τόπο όπου οι σκέψεις μας διαμορφώνονται απλά και μόνο παρακολουθώντας και ακούγοντας τους άλλους. Το «Go Figure Out Yourself» είναι μια συνολική αναζήτηση. Με την υπόκρουση λέξεων, μουσικής και χορού, καλούμαστε να παραδοθούμε σε μια απρόσμενη και συναρπαστική διαδρομή. Και στην εξουσία του ματιού. Σε κοντινό πλάνο. Το «Go Figure Out Yourself» διερευνά τα όρια μεταξύ θεατών και ηθοποιών. Κάνοντας ελεύθερα απλές κινήσεις στον χώρο, συμμετέχουμε σε μια συλλογική δράση. Το «Go Figure Out Yourself» είναι μια παράσταση που μας αφήνει με περισσότερες ερωτήσεις απ’ ότι απαντήσεις. Η βραδύτητα των πολλών αντιτίθεται στην ταχύτητα του ενός. Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους. Το καθετί είναι ως έχει.

(Κυριακή 15 Ιουλίου, 18:30 & 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Cie Circoncentrique

Respire!

Τα δύο μέλη του θιάσου Circoncentrique, o Alessandro Maida [Αλεσσάντρο Μαΐντα] και ο Μaxime Pythoud [Μαξίμ Πυτού], φίλοι τόσο δεμένοι όσο η εισπνοή και η εκπνοή, καταδύονται στα βάθη της φιλίας τους με συνοδό στο πιάνο την Lea Petra [Λέα Πέτρα]. Μια περιπέτεια που μας παρασύρει σε έναν ανεμοστρόβιλο ακροβατικής ποίησης μέσα από τον ρυθμό της αναπνοής και τη δεξιοτεχνική ευκινησία των δύο περφόρμερ. Το διεθνώς βραβευμένο έργο, που περιοδεύει ανά τον κόσμο από το 2012, είναι εμπνευσμένο από τη σχέση γεγονότος, συναισθήματος και αναπνοής. Τα σώματα των δύο ακροβατών γίνονται ο καμβάς για να αποτυπωθεί αυτό το τριώνυμο. Η αναπνοή είναι το συνδετικό νήμα με το κοινό, με το οποίο οι δύο ακροβάτες μοιράζονται τα συναισθήματα, τις εκπλήξεις και τους φόβους τους. Με όχημα έναν μεταλλικό τροχό, μπάλες και μεγάλες σφαίρες, οι δύο περφόρμερ εκτελούν τολμηρές κινήσεις ισορροπίας, υπενθυμίζοντάς μας ότι στην περιοχή του κινδύνου, όπου είμαστε ευάλωτοι, μπορούμε να επανεκτιμήσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια, απλότητα και πραγματικά συναισθήματα.

(Κυριακή 15 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας & Δευτέρα 16 Ιουλίου, 21:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Thi-Mai Nguyen

Etna

Μετά από μια παγκόσμια περιοδεία, το σόλο «Etna» της Thi-MaiNgugen [Τι-Μάι Ενγκοϊγέν] παρουσιάζεται στο 24o Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ώριμο και εξελιγμένο. Η Thi-Mai με το μικροκαμωμένο της σώμα και τις αδιανόητες χορευτικές ικανότητες, είναι μια πολυτάλαντη γυναίκα. Χορεύει, τραγουδάει και παίζει, δημιουργώντας μια σπαρακτική παράσταση. Παίζει την Έτνα, μια νεαρή άστεγη, βυθισμένη στην τρέλα της, με ένα μαγνητόφωνο στα χέρια. Ακούμε, μέσα από το μαγνητόφωνο, τους ήχους της παρελθοντικής ζωής της να θερμαίνουν το σώμα και τη μνήμη της. Η Έτνα χορεύει για να ξορκίσει την κακιά της μοίρα, για να κρατήσει μέσα της ζωντανή τη σπίθα για ζωή. Χορεύει χάρη σε μια επίμονη, μέσα στο τέλμα, λαχτάρα να νιώσει, να υπάρξει και να αγαπήσει. Αντίθετα από το αναμενόμενο, οι άστεγοι είναι οι επιζώντες μιας φοβερά σκληρής και δυσάρεστης πραγματικότητας. Εξαφανίζονται πίσω από ένα πέπλο μοναξιάς, περιπλανώμενοι σαν σκιές στην καρδιά των πόλεών μας. Η αινιγματική τους παρουσία, που κινείται συνεχώς στα πρόθυρα του θανάτου, φαίνεται να μετατοπίζει το διακύβευμα της ύπαρξης από τη δράση και την επιτυχία στην επιβίωση του Εαυτού.

(Τρίτη 17 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Amorphy / Τζένη Αργυρίου

Ανώνυμο

Το «Ανώνυμο» επιχειρεί να αποτυπώσει την πορεία του κοινωνικού υποκειμένου από την εποχή που η καλλιτεχνική πράξη αποτελούσε εφαλτήριο ανθρώπινης σύνδεσης και συλλογικής διαμόρφωσης έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, όπου η ανωνυμία, η ιδιωτικότητα και η ομαδικότητα μεταλλάσσονται ως κομμάτια μιας παράδοξης, κατακερματισμένης πραγματικότητας.

Πώς το μοίρασμα στον εικονικό χώρο επηρεάζει την εγγύτητα και επαφή στον φυσικό χώρο;

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που ανά τους αιώνες φέρνουν τους ανθρώπους αυθόρμητα κοντά;

Μπορεί ο χορός να αποτελέσει σήμερα μέσο συλλογικής ενδυνάμωσης;

Μπορούμε να μοιραστούμε έναν κοινό χώρο;

Τι συμβαίνει όταν η μουσική σταματά;

Η Τζένη Αργυρίου αφουγκράζεται τις έννοιες της σωματικής μνήμης, της θεμελιακής ανθρώπινης επαφής, της συνοχής μιας ομάδας και πατώντας γερά στις ρίζες και τις τελετουργίες μύησης και συμμετοχής, προτείνει μια σύγχρονη κινησιολογική γλώσσα. Αποπειράται έτσι να σχεδιάσει ένα ταξίδι που θα γεφυρώνει το ψηφιακό και το σωματικό σύμπαν αναζητώντας έναν παρόντα χώρο.

(Τρίτη 17 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Anton Lachky Company

Cartoon

Ο Anton Lachky [Άντον Λιάχκυ] δημιουργεί μια φρέσκια και πρωτότυπη χορογραφία, χρησιμοποιώντας το στοιχείο της υπερβολής, ειδικά για τα παιδιά (από 6 ετών) και τις οικογένειές τους. Με εξαιρετικές ερμηνείες, το σουρεαλιστικό και διασκεδαστικό αυτό παραμύθι, με τις άπειρες προεκτάσεις, μας ταξιδεύει σε μια άγνωστη και παράξενη χώρα. Τέσσερις ήρωες καταλαμβάνονται από το δαιμόνιο της δημιουργίας και μεταμορφώνονται σε πλάσματα που θυμίζουν ήρωες από κινούμενα σχέδια, καθώς δίνονται ολόψυχα σε φαντασμαγορικούς χορούς και απίθανες παλαβομάρες. Αυτή η ασυνήθιστη και γεμάτη ανατροπές ιστορία για παιδιά ξεδιπλώνεται πάνω σε ένα γοητευτικό στρώμα ήχων, από άριες της όπερας έως τη σύγχρονη ποπ, σε μια ευφάνταστη, ευρηματική χορογραφία. Υπερβολικές, σχεδόν γκροτέσκες μορφές, απόλυτη δεξιοτεχνία και εξαιρετικός συντονισμός είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που κάνουν το Cartoon μια συναρπαστική εμπειρία όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια.

(Τετάρτη 18 Ιουλίου, 20:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Edivaldo Ernesto

Tears

Ο Edivaldo Ernesto [Εντιβάλντο Ερνέστο], ένας από τους προσκεκλημένους εισηγητές στα εργαστήρια του 24ου Φεστιβάλ, παρουσιάζει το περίφημο σόλο του, Tears, με στόχο να παρασύρει το κοινό σε ένα φορτισμένο στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία. Ένας άνθρωπος διχασμένος ανάμεσα στον φόβο και την επιθυμία της περιπλάνησης βασανίζεται από παράλογες αμφιβολίες. Παρακολουθούμε την πορεία του, καθώς ακολουθεί τους κανόνες, οι οποίοι καταλήγουν να γίνουν καταπιεστικοί ρόλοι.

Μια σειρά από ψυχολογικές μεταπτώσεις θα κάνουν τον φοβισμένο αυτόν ταξιδιώτη να περάσει από αλληλουχίες ανησυχίας. Αποφορτίζοντας την οργή, στρεφόμενος έσω, σε κλειστοφοβικές γωνιές, ο χορευτής αφήνεται να παρασυρθεί σε αντιδράσεις που τον μεταμορφώνουν, σε απρόβλεπτες εκρήξεις ενέργειας, κομψές «μικροκινήσεις» των δακτύλων γεμάτες αφηγηματική δύναμη, αποτυπώνοντας μια κινησιολογική εικόνα σε ευαίσθητη διαλεκτική ισορροπία με τη μουσική. Προκαλώντας μια αδιάκοπη ένταση μεταξύ ερμηνευτή και κοινού, το «Tears» αναπτύσσει ένα στοχασμό πάνω στο τι μπορείς να κάνεις και τι όχι, κατά τη διεκδίκηση της ελευθερίας.

(Τετάρτη 18 Ιουλίου, 22:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Jukstapoz Company / Χριστίνα Γουζέλη &Paul Blackman

The Art of Dying

Η ομάδα Jukstapoz ιδρύθηκε το 2010, με έδρα την Αθήνα, και έχει διεθνή παρουσία σε φεστιβάλ και θέατρα ανά τον κόσμο. Το χορογραφικό ύφος της είναι έντονα κινηματογραφικό και διακρίνεται για τη δυναμική σωματική γλώσσα (physical theatre). Το έργο «The Art of Dying», το οποίο η Χριστίνα Γουζέλη ερμηνεύει με την πρωτότυπη μουσική του βραβευμένου λαουτίστα Jozef Van Wissem, είναι ένα σόλο εμπνευσμένο από το τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος «Ο κήπος των επίγειων ηδονών», στο οποίο με λεπτό χιούμορ και σουρεαλισμό αποδίδεται το εύθραυστο της ανθρώπινης ύπαρξης. Χορός, πολυμέσα και υποβλητική μουσική συνυπάρχουν σε μια παράσταση που εξετάζει τη διαδικασία του «ευ θνήσκειν», αποτυπώνοντας συγχρόνως την ομορφιά της στιγμής προτού επέλθει το τέλος της ζωής. Μέσα σε έναν κήπο στον οποίο κατοικούν τόσο η ζωή όσο και η φθορά, η ερμηνεύτρια συνθέτει ένα τοπίο από μικρόκοσμους σήψης και χαράς. Η μουσική σύνθεση είναι του Jozef Van Wissem, βραβευμένου ολλανδού μινιμαλιστή μουσικού με έδρα τη Νέα Υόρκη, ooποίος, το 2013, απέσπασε το Βραβείο Μουσικής στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Mόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί».

(Πέμπτη 19 Ιουλίου, 21:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Josef Nadj

Penzum

Η λέξη penzum σημαίνει το σύνολο της εργασίας που πρέπει να ολοκληρωθεί σε μία ημέρα και για την οποία είναι υπεύθυνος κάποιος. Ο όρος εμφανίζεται σε ένα αμετάφραστο ποίημα του Αττίλα Γιόζεφ (Attila József, 1905-1937), εμβληματικού oύγγρου ποιητή που επηρέασε γενιές συγγραφέων και καλλιτεχνών. Ο χορογράφος, χορευτής και εικαστικός Josef Nadj [Γιόζεφ Νατζ] και η κοντραμπασίστα και συνθέτις JoëlleLéandre [Ζοέλ Λεάντρ] συνέλαβαν το Penzum ως φόρο τιμής στον μεγάλο ποιητή. Σε μια σύνθεση χορογραφίας, μουσικής και σχεδίου, φορώντας αφρικανικές μάσκες, οι δύο καλλιτέχνες σκηνοθετούν το ντουέτο τους μέσα από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Είναι ένα «ανοιχτό» έργο, που γράφεται συνεχώς επιτόπου, καρπός καθολικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ερμηνευτών, διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκουν να μεταδώσουν την ένταση των λέξεων του AttilaJózsef. Η ποίησή του δεν παύει ποτέ να επιδρά στην καρδιά και το νου των δύο ερμηνευτών. Τους καθοδηγεί, τους εμπνέει.

(Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Svalbard Company

All Genius All Idiot

Το All Genius All Idiot δεν είναι μια κλασική παράσταση τσίρκου. Είναι μια πολυμορφική, εξαιρετικά δημιουργική, εντελώς εξωφρενική σύνθεση με εκρηκτική ζωντάνια, εντυπωσιακές εικόνες, ατόφια έκφραση και γοητευτικά ηχοτοπία. Είναι μια βραβευμένη παράσταση, το ντεμπούτο της SvalbardCompany, ενός δυναμικού συνόλου τεσσάρων διεθνών ερμηνευτών με εξαιρετικές ικανότητες. Το All Genius All Idiot κινείται ανάμεσα στην κομψότητα και τη γελοιότητα, σε μια πλούσια σύνθεση δημιουργικότητας και δεξιοτεχνίας. Ποιητικό και φιλοσοφικό, ατμοσφαιρικό και επικίνδυνο, έντονο και αισθησιακό, χύμα όσο και παράλογο, πρόκειται για ένα έργο τέχνης που αμφισβητεί κάθε περιορισμό. Μια αντιπαράθεση διαφορετικών μορφών έκφρασης που διερευνά τις έννοιες της σεξουαλικής ταυτότητας, της ρευστότητας του εαυτού, του κάλλους και του μεγαλείου με μια μοναδικά πληθωρική γλώσσα.

All Genius All Idiot: μια αυθεντική, προκλητική παράσταση γεμάτη ενέργεια που δεν θα ξεχάσετε εύκολα.

(Παρασκευή 20 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Marquese Scott & Poppin John

Οι Marquese Scott [Μαρκίζ Σκοτ] και Poppin John [Πόππιν Τζον] ίσως δεν χρειάζονται συστάσεις, καθώς τα βίντεο με τις εμφανίσεις τους έχουν εκατομμύρια προβολές στο ΥouΤube. Είναι δύο από τους σημαντικότερους χορευτές animation και poppin στον κόσμο. Αυτοδίδακτοι, πρωτοπόροι και διαρκώς εξελισσόμενοι, αποτελούν πρότυπο για εκατομμύρια νέους, ενώ έχουν ανοίξει το δρόμο για νέες δυναμικές στην ανθρώπινη κίνηση και τον σύγχρονο χορό.

To δίδυμο από τις ΗΠΑ, με τις εξωπραγματικές κινητικές ικανότητες, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία εμφάνιση στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού και μία παράσταση δρόμου, δίνοντας στο κοινό την εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσει τον αστείρευτο πλούτο και τη γνήσια έκφραση της κουλτούρας που πάλλεται εδώ και χρόνια στους δρόμους των μεγαλουπόλεων. Η παρουσία των Marquese Scott και Poppin John στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αποτελεί έναν μικρό φόρο τιμής στους μάγους του σύγχρονου χορού.

(Σάββατο 21 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας & Παρασκευή 20 Ιουλίου, 19:00, Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας)

Kόkakepanu / Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου & Παναγιώτης Μανουηλίδης

In Case of Loss Χορδές και συγχορδίες με δύο ερμηνευτές: έναν μουσικό και μια χορεύτρια. Αποτυγχάνοντας και ξεκινώντας πάλι από την αρχή, γυρίζοντας πίσω και επανεκκινώντας, ένας άντρας και μια γυναίκα ξεδιπλώνουν ένα εικαστικό και μουσικό τοπίο από απολεσθέντα αντικείμενα, καταστάσεις, ανθρώπους που αναζητούν το δρόμο της επιστροφής, από το Σκοτάδι στο Φως. Ψάχνοντας για την άκρη του μίτου – ή μήπως για την αρχή; Η καθηλωτική, χωρίς όρια κίνηση της Κωνσταντίνας Ευθυμιάδου και το ξεχωριστό ηχόχρωμα του PanuManu συνθέτουν μιαν έντονα ατμοσφαιρική παράσταση. Το InCase οfLossείναι μια ιδιαίτερη χοροσύνθεση, όπου ήχος και κίνηση γίνονται το μέσο για να επαναφέρουμε στην παρούσα στιγμή –σε μια αέναη απώλεια και επανεύρεση– τον χώρο, αφού είναι αδύνατο να επαναφέρουμε τον ίδιο τον χρόνο. Νήματα που μοιάζουν με σημάδια προσανατολισμού γίνονται κλωστές για μαριονέτες, περιορίζοντας και ταυτόχρονα καθοδηγώντας το σώμα της χορεύτριας στον χώρο. Ένα ταξίδι παντοτινής αναχώρησης και επιστροφής, το InCaseofLoss είναι το μαγευτικό αποτέλεσμα της πρωτότυπης συνεργασίας δύο εξαιρετικά ταλαντούχων καλλιτεχνών.

(Κυριακή 22 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Les Slovaks

Journey Home

Οι Les Slovaks παρουσίασαν το Journey Home για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2009. Έκτοτε περιοδεύουν με το έργο αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο, ενθουσιάζοντας το κοινό με το παιχνιδιάρικο αλλά και γεμάτο δύναμη και ευαισθησία στιλ τους. Σε μια πολυφωνική παράσταση εμπνευσμένη από τον παραδοσιακό χορό, οι πέντε χορευτές του συγκροτήματος Les Slovaks, μαζί με τον παλιό συνεργάτη τους, τον μουσικό και συνθέτη Simon Thierrée, ξέρουν πώς να καθηλώνουν τον θεατή. Πρόκειται για μια σύνθεση από χορευτικές μινιατούρες, γεμάτες συναίσθημα, φαντασία, κοινά ιστορικά βιώματα και χιούμορ, που φέρνει κάθε χορευτή στο προσκήνιο ως σολίστ και ταυτόχρονα ως οργανικό στοιχείο μιας δυναμικής και οικογενειακής συλλογικότητας. Ο Simon, ως προσεκτικός ράφτης/μαέστρος, κεντά την πολύχρωμη μουσική του στο μέτρο κάθε χορευτικής σκηνής, επιτυγχάνοντας την τέλεια εφαρμογή και οι Les Slovaks τραγουδούν και χορεύουν από καρδιάς, υπενθυμίζοντάς μας τη δύσκολη αλλά και γεμάτη ικανοποίηση εμπειρία της συλλογικής δημιουργίας και διαβίωσης.

(Κυριακή 22 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Από το Σάββατο 14 Ιουλίου έως το επόμενο Σάββατο 21 Ιουλίου, οκτώ παραστάσεις χορού παρουσιάζονται σε ένα σταθερό απογευματινό ραντεβού, κάθε μέρα στις 19:00, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας. Όλες οι παραστάσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.

OIσπανός Akira Yoshida με το έργο Home μας μιλά για την επιστροφή στην ουσία του ανθρώπινου όντος σε μια εποχή παρακμής και απληστίας, όπου έχουμε χάσει το κριτήριο του τι είναι σημαντικό και τι όχι, τι όνειρο και τι εφιάλτης. (Σάββατο 14.07)

Ο Σλοβάκος Peter Jasko, φιλοξενούμενος δάσκαλος του Φεστιβάλ και μέλος των Les SlovaKs, θα παρουσιάσει το 18, ένα μικρό προσωπικό μανιφέστο αφιερωμένο στη μακροχρόνια έρευνά του πάνω στο χορό και στη διαρκή ανάγκη του καλλιτέχνη να δίνεται ολόψυχα στο παρόν και να αφουγκράζεται τη στιγμή για να μπορέσει να δημιουργήσει. (Κυριακή 15.07)

Ο εκρηκτικός Edivaldo Εrnesto από την Μοζαμβίκη και ο Ισπανός LuisGarcíaLópez, γνωστός και ως Fruta, θα μας παρουσιάσουν με το Glitches μια ενστικτώδη παράσταση. Oι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν, μέσα από την ξεχωριστή χορευτική τους γλώσσα, ένα διάλογο με έντονα και απρόσμενα αποτελέσματα. (Δευτέρα 16.07)

H Αθανασία Κανελλοπούλου, με το 99 γωνίες ενός πιθανού εαυτού, σκιαγραφεί 99 πτυχές, 99 στιγμές ενός ήρωα, μέσα από τις οποίες η πιθανότητα για αναγνώριση του εαυτού, ακολουθώντας σκιώδεις διαδρομές, μετατρέπεται τελικά σε βεβαιότητα. Η παράσταση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ωδείο Καλαμάτας και την συμμετοχή των Νίκου Παλαιολόγου (έγχορδα) και Γιώργου Κλάδη (κρουστά). (Τρίτη 17.07)

Η LiaidainHerriot, η ιρλανδή χορεύτρια με τη μοναδική θεατρικότητά της, αφηγείται μέσα από το έργο της ΟnaTangent την ιστορία αγάπης μιας εγγονής ράφτη και ενός ναυτικού, μιλώντας για την αναμονή και την περιπλάνηση των ερωτευμένων που ψάχνουν ο ένας τον άλλο. (Τετάρτη 18.07)

O Tom Weksler αφιερώνει το έργο του Water στη δύναμη του νερού που βγαίνει από το μέταλλο, διαπερνά την πέτρα και μας θρέφει, όπως το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας. (Πέμπτη 19.07)

Οι Marquese Scott και Poppin John σε μια μοναδική παράσταση dubstep που θα λυγίσει το χωροχρόνο. (Παρασκευή 20.07)

To εκπληκτικό ντουέτο των χορευτών και ακροβατών από την Γαλλία Frédéri Vernier και Justine Berthillot, με το γνωστό τους έργο Noos, θα μας δείξουν πώς δύο άνθρωποι τολμούν να παραδοθούν ολοκληρωτικά ο ένας στον άλλο και να δοκιμάσουν τα όρια της απόλυτης εμπιστοσύνης. Τρέχουν, αγκαλιάζονται, σηκώνονται και πέφτουν μέσα από μαγικές εναλλαγές τρυφερότητας και αγριότητας. (Σάββατο 21.07)

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έκθεση φωτογραφίας του Josef Nadj με τίτλο «Inhancutilitatem» από τις 13 έως τις 22 Ιουλίου, στο φουαγιέ του Μεγάρου Xoρού. Ο Josef Nadj καταπιάνεται με την κυανοτυπία, αυτόν τον πρόδρομο της φωτογραφίας και μας αποκαλύπτει, μέσα από τις αποχρώσεις του μπλε και τη μυστηριακή πλευρά της φύσης, ένα μεθυστικό αντικείμενο περισυλλογής.

ΒΡΑΔΙΑ ΛΑΤΙΝ ΤΖΑΖ ΜΕ ΤΟΥΣ EL VIOLIN LATINO

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου, στο προαύλιο του Μεγάρου Χορού, διοργανώνεται βραδιά λάτιν τζαζ με τους El Violin Latino, την μπάντα του βραβευμένου βιολονίστα και συνθέτη Gregor Huebner σε συνεργασία με το φεστιβάλ Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Εμφανίζονται επί σκηνής οι Gregor Huebner (βιολί), Klaus Mueller (πιάνο), Veit Huebner (μπάσο) και Jerome Goldschmidt (κρουστά). Η ορχήστρα του πολυτάλαντου και καταξιωμένου Γερμανού με τσιγγάνικες ρίζες Gregor Huebner, αποτυπώνει τις παθιασμένες, μελαγχολικές και συναισθηματικές μελωδίες της Λατινικής Αμερικής μέσα από το ξεχωριστό της μουσικό ιδίωμα, που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 13-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Συνολική διάρκεια: 53 ώρες

Τοποθεσία: Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

PETER JASKO

13-22 Ιουλίου 2018 (10 ημέρες x 3 ώρες)

Το σεμινάριο του PeterJasko δεν αφορά μόνο τον χορό, αλλά και τη δημιουργικότητα και την αυτογνωσία του καλλιτέχνη εν γένει. Λόγω της προσέγγισής του, είναι ανοιχτό τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε ανθρώπους με ενδιαφέρον και εμπειρία στην κίνηση. Αρχικά, εξετάζονται τρόποι απεμπλοκής μας από την αυτολογοκρισία και τον αυτοπεριορισμό. Αφού ξυπνήσουμε όλο το σώμα, θα εμβαθύνουμε σε ασκήσεις που ενισχύουν τη συγκέντρωση. Κατόπιν, θα ερευνήσουμε την περιοχή μεταξύ δύναμης καιτρωτότητας. Θα κινηθούμε με πρόθεση τη μη επιστροφή, αναπτύσσοντας το θάρρος και την ικανότητα να εμπιστευόμαστε την ευκαιρία της στιγμής να μας οδηγεί σε νέες περιοχές. Θα δώσουμε τον χρόνο στον εαυτό μας να συντονιστεί με τη διαισθητική νοημοσύνη του σώματος για την επίλυση παράδοξων κινητικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω απλά υλικά αποτελούν εργαλεία τεχνικής και ταυτόχρονα εργαλεία σύνθεσης. Ενθαρρύνουμε τους χορευτές να εξερευνήσουν με παιγνιώδη διάθεση την προσωπική τους γλώσσα και τις προσωπικές τους εσωτερικές δημιουργικές διεργασίες όπως προκύπτουν από την καθημερινότητά τους και τον τρόπο που έχουν μάθει να κινούνται. Διευρύνοντας τη δημιουργική μας περιέργεια, θα εργαστούμε για τη βελτίωση της κινητικής μας ευφράδειας. Τέλος, για όσους ενδιαφέρονται για τη χορογραφία, θα αναπτύξουμε στρατηγικές για την εξερεύνηση του χώρου μεταξύ συνέχειας και ασυνέχειας των κινητικών ιδεών, μέσα από τον προσδιορισμό κινητικών μοτίβων.

EDIVALDO ERNESTO

15-21 Ιουλίου 2018 (7 ημέρες x 3 ώρες)

Το σεμινάριο του Edivaldo Εrnesto είναι ένα έντονο και δυναμικό μάθημα. Αφορά τη διαχείριση της ενέργειας και τη συνεχή υπέρβαση των ορίων μας. Με αφετηρία το τι καθορίζει την ταυτότητα κάθε χορευτή, το μάθημα επιχειρεί να προκαλέσει τη διεύρυνση αυτών των ορίων. Για το σκοπό αυτό δίνεται έμφαση στον τρόπο που επιτρέπει ο χορευτής στο περιβάλλον να επηρεάσει τις ικανότητές του και στον τρόπο που τελειοποιεί τα εργαλεία του προκειμένου να αποκτήσει νέες ποιότητες και νέους ρυθμούς. Το μάθημα εμβαθύνει στο προσωπικό χορευτικό λεξιλόγιο του καθενός με σκοπό την απελευθέρωση από αυτό, ώστε να είναι δυνατή η μεταμόρφωση σε οποιονδήποτε και οτιδήποτε.

Η εργασία περιλαμβάνει partnering, εναλλαγή πολλαπλών κατευθύνσεων και αφήγηση σε πολύ μικρή κλίμακα μέχρι τη μεταμόρφωση ενός ολόκληρου συνόλου. Επίσης περιλαμβάνει τρόπους να είμαστε απρόβλεπτοι, να μπορούμε να ανακυκλώνουμε την ενέργειά μας και να χρησιμοποιούμε το σώμα ως το πρωταρχικό μας εργαλείο. Πρόκειται για νέα διαδικασία μελέτης κατά την οποία διασφαλίζεται, μέσω της καθοδήγησης, η ουσιαστική αφομοίωση του υλικού από τους σπουδαστές, ώστε να αναβαθμίσουν πλήρως τη χορευτική τους γλώσσα.

MASTERCLASS: ΜΑRQUESE SCOTT & POPPIN JOHN

Παρασκευή 20 Ιουλίου (2 ώρες)

O Marquese Scott και ο Poppin John είναι δύο από τους καλύτερους χορευτές dubstep στον κόσμο. Με τα βίντεό τους στο YouTube, έχουν εντυπωσιάσει πάνω από πεντακόσια εκατομμύρια θεατές. Διδάσκουν animation, poppin και locking. Ιδιαίτεροι προσκεκλημένοι του 24ου KDF, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνοντας μια σπάνια ευκαιρία σε όλους τους χορευτές να τους γνωρίσουν και να εξερευνήσουν μαζί τους τις μοναδικές τεχνικές τους.

B. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: H ΧΑΜΕΝΗ ΚΑΛΤΣΑ

Ανάπτυξη ιδέας - Οργάνωση - Χορογραφία: Βιτόρια Κωτσάλου

Για παιδιά ηλικίας 3-18 χρονών

Ένα εργαστήρι που εμπλέκει την κίνηση, τη μουσική και τη ζωγραφική, τον αυτοσχεδιασμό, τα ακροβατικά καθώς και την τεχνική Fighting Monkey για παιδιά και εφήβους ηλικίας 3-18 χρονών.

Μέσω παιχνιδιών που καλλιεργούν τη μέγιστη κινητική δυνατότητα του σώματος, θα δοθεί έμφαση στο πώς μπορούν τα παιδιά να εμπνεύσουν τους μεγάλους, και αντίστροφα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα συντεθεί μια χορογραφία αντλώντας υλικό από τα ίδια τα παιδιά, η οποία θα παρουσιαστεί ως εναρκτήρια δράση του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

(6-10 Ιουλίου, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑμεΑ:

DANCING MY WAY // XOΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΡΟΠΟ

Η θεραπευτική και ενταξιακή δύναμη του χορού για άτομα με αναπηρία

Υπεύθυνη προγράμματος: Σοφία Φ. Δρούμπαλη

Εισηγητές: Sue Curtis, Juliet Diener, Σοφία Φ. Δρούμπαλη

Το πρόγραμμα Dancing My Way επικεντρώνεται στις θεραπευτικές και ενταξιακές ιδιότητες του χορού για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Η Σοφία Φ. Δρούμπαλη σχεδίασε και εισηγείται το πρόγραμμα με στόχο να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να δώσει τις πρώτες στέρεες βάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου για τον χορό για ΑμεΑ στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καλαμάτα, μέσα από την τρέχουσα διεθνή επιστημονική και θεραπευτική προσέγγιση που απαιτεί αυτό το πεδίο. Το καλλιτεχνικό βίντεο που θα δημιουργηθεί θα αναδείξει ολόκληρη τη διαδικασία του εργαστηρίου Dancing My Way που διεξάγεται με τη συνεργασία της ΦΑΡΙΣ (Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας - Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας) και του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕΦΙΑΠ).

(16-20 Ιουλίου, Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, Αίθουσα Θεόδωρος Αγγελόπουλος)

24ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

