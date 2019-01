Μπλόκο στα σαουδαραβικά χρήματα από τα top αμερικανικά μουσεία

Ένα – ένα μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και πανεπιστήμια κόβουν τους δεσμούς τους με τη Σαουδική Αραβία μετά από την παγκόσμια κατακραυγή για την εξαφάνιση –το πιθανότερο δολοφονία- του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το artnet news το Metropolitan Museum of Art και το Brooklyn Museum αποφάσισαν να μην δεχτούν δωρεές από πηγές που συνδέονται με την βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας για το συμπόσιο με θέμα «Collecting and Exhibiting The Middle East» και την έκθεση «Syria Then and Now: Stories from Refugees a Century Apart».

Επίσης, το Columbia University ακύρωσε ομιλία με τίτλο «An Artist’s Lens on Mecca» του σαουδάραβα καλλιτέχνη Ahmed Mater, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής του πανεπιστημίου το οποίο πιστεύεται ότι έχει δεχτεί χρήματα από σαουδαραβικές πηγές.

Οι διοικήσεις των ιδρυμάτων οδηγήθηκαν σε αυτές τις αποφάσεις υπό τον φόβο ότι οι συναλλαγές με την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να υποσκάψουν την αξιοπιστία τους και να προκαλέσουν αρνητική δημοσιότητα.