Στην Μαρίλια Λέζου το 1ο Βραβείο Σχεδίου του Royal Institute of British Architect

«Hotel Mollino: Δημιουργώντας χώρους καθημερινή ζωής ως θεατρικές ετεροτοπίες στη σκηνογραφία και στην αρχιτεκτονική» (Hotel Mollino: Staging Spaces of the Everyday as Heterotopias of Performance in Scenography and Architecture). Αυτός είναι ο τίτλος της εργασίας της Μαρίλιας Λέζου που βραβεύτηκε με το Serjeant Award από το Βασιλικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Μεγάλης Βρετανίας. Η εργασία της ελληνίδας αρχιτεκτόνισσας επιλέχτηκε από τους επιβλέποντες καθηγητές της Max Dewdney και David Hemingway για να εκπροσωπήσει το University of Greenwich, ένα από 275 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 75 χώρες που συμμετείχαν φέτος στον διαγωνισμό.

Τι είναι το «Hotel Mollino»:

Πρόκειται για μια σειρά από μακέτες υπό κλίμακα, κινηματογραφικά στιγμιότυπα και αρχιτεκτονικά σχέδια αναπαριστούν χώρους ξενοδοχείων, πραγματικούς ή και φανταστικούς. Παρουσιάστηκαν στην περίφημη Casa Mollino, το σπίτι του διάσημου ιταλού αρχιτέκτονα, σχεδιαστή και φωτογράφου Carlo Mollino στο Τορίνο, ένα χώρο που θυμίζει σκηνικό θεάτρου ώστε να υπογραμμιστεί η σύζευξη θεατρικής σκηνής (ετεροτοπίας) και καθημερινότητας.

Δείτε το «Hotel Mollino: Staging Spaces of the Everyday as Heterotopias of Performance in Scenography and Architecture»