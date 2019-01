Το φως δεν σβήνει ποτέ στα νέα έργα της Άννας Φαφαλιού

Η νέα ενότητα έργων της Άννας Φαφαλιού «There is a light that never goes out» που παρουσιάζεται στις 10 Ιανουαρίου 2019 αποτελεί συνέχεια της δουλειάς της εικαστικού τα προηγούμενα χρόνια. Εξερευνά τη σχέση αντικειμένων, μνήμης και ταυτότητας, βασισμένη στην διαστρέβλωση καθημερινών αντικειμένων, υλικών και φόρμας με σκοπό τη δημιουργία νέων διαλόγων μεταξύ αυτών και του θεατή.

Τα neon που παρουσιάζονται προέρχονται από τη σειρά «Few things we left unsaid», μια ιδέα που προέκυψε κατά τη διάρκεια του residency της Φαφαλιού στο Los Angeles. Τοποθετούμενα στον χώρο, τα neon απεικονίζουν περιορισμούς και όρια, καθώς αναφέρονται στους συναισθηματικούς περιορισμούς και στη δυσκολία να εκφράσει κανείς τα αισθήματά του.

Στη σειρά γλυπτών «bound» και «fold», η καλλιτέχνης χειρίζεται δύσκαμπτα υλικά σε μια προσπάθεια αλλοίωσης της ταυτότητάς τους, κάνοντάς τα να δείχνουν πιο εύπλαστα και εύθραυστα, όπως ακριβώς και οι μνήμες.

Άννα Φαφαλιού - There is a light that never goes out, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20. Διάρκεια έκθεσης: 10 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2019. Ώρες λειτουργίας: Τρ., Πέ. & Παρ. 11:00 -15:00 & 17:00–20:00, Τετ. 11:00-15:00 & Σάβ. 11:00 –14:00, Κυριακή & Δευτέρα κλειστά