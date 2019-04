O Έισι έπιασε Λιμάνι!

Ο Έισι Λο είναι τελικά ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στην περιφέρεια. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν στην οποία αγωνιζόταν και μετά από σύντομες διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες, οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε στο σάιτ της ΚΑΕ. Η υπόθεση του Ράσιτς που μέχρι χθες ήταν μία ανάσα από το «λιμάνι» παρουσίασε σημαντική καθυστέρηση και έτσι η διοίκηση του Ολυμπιακού στράφηκε στον Λο ο οποίος είχε καταφέρει να μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν και η περίπτωσή του ήταν πιο εύκολη.



Οι δύο πλευρές έφτασαν σχετικά γρήγορα σε συμφωνία η οποία και ανακοινώθηκε στο σάιτ της ΚΑΕ. Η επιλογή αυτή σημαίνει ότι από τον Ολυμπιακό αποχωρούν Λούκας και Χάουαρντ ενώ μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει μέσα στο επόμενο διάστημα και ο Κέσελ.



Ο 26χρονος γκαρντ είχε 12,7 πόντους, 3,4 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε εννέα αγώνες στην Ευρωλίγκα.



Πάρτε μία γεύση από το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού:

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέρει τα εξής: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμφώνησε με τον καλαθοσφαιριστή Acie Law ως το τέλος της σεζόν».



Who is Who…



Hμ. Γεν.: 25/1/1985

Τοπ. Γεν.: Ντάλας, Τέξας

Θέση: Γκαρντ

Ύψος: 1.91

Πρ. Ομάδες: Texas A&M (2003-07), Atlanta Hawks (2007-09), GS Warriors – Charlotte Bobcats – Chicago Bulls (2009-10), Memphis Grizzlies – GS Warriors (2010-11), Partizan (2011)

Διακρίσεις: Νούμερο 11 επιλογή στο ντραφτ του 2007 από τους Ατλάντα Χοκς



Season Team G Pts Avg 2FG M-A % 3FG M-A % FT M-A % Reb St As Bl

2003/04 Texas A&M 27 202 7.5 64/143 44.8 11/51 21.6 41/54 75.9 56 34 104 0

2004/05 Texas A&M 31 371 12 112/211 53.1 28/73 38.4 63/88 71.6 109 33 153 0

2005/06 Texas A&M 30 482 16.1 137/276 49.6 37/112 33 97/127 76.4 101 50 119 1

2006/07 Texas A&M 34 614 18.1 178/349 51 38/83 45.8 144/185 77.8 113 39 169 1

2007/08 Atlanta 56 235 4.2 88/203 43.3 7/34 20.6 38/48 79.2 57 29 113 0

2008/09 Atlanta 60 170 2.8 55/148 37.2 10/32 31.3 50/61 82 60 11 92 3

2009/10 GS Warriors 5 31 6.2 8/11 72.7 1/3 33.3 12/15 80 2 6 7 0

Charlotte 9 16 1.8 5/15 33.3 0/1 0 6/7 85.7 1 1 3 1

Chicago 12 66 5.5 17/33 51.5 4/12 33.3 20/27 74.1 14 4 16 0

2010/11 Memphis 11 12 1.1 3/13 23.1 0/6 0 6/10 60 11 4 14 0

GS Warriors 40 203 5.1 72/137 52.6 6/30 20 41/54 75.9 52 28 70 0

2010/11 Partizan (Euroleague) 9 113 12.7 36/80 45 6/21 28.6 24/32 75 19 11 31 1

2010/11 Partizan (Adriatic) 13 120 9.2 31/68 45.6 8/21 38.1 34/41 82.9 25 12 33 0





Πηγή: sport-fm.gr