Τα ντέρμπι της Superleague στη Nova

Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Σάββατο 16/2, 19.30 NS1/NS1HD) και Άρης – Παναθηναϊκός (Κυριακή 17/2, 19.30 NS1/NS1HD) περιλαμβάνει η 22η αγωνιστική της Superleague και η Nova μέσω των αθλητικών καναλιών της ετοιμάζεται να προσφέρει αποκλειστικά στους συνδρομητές της μοναδικό υπερθέαμα και σε υψηλής ποιότητας εικόνας και ήχου High Definition.

Το Σάββατο 16/02 η ΑΕΚ υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι «Δικεφάλων», με τους γηπεδούχους να θέλουν τη νίκη προκειμένου να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την βαθμολογική τους θέση και τους φιλοξενούμενους να ψάχνουν το θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να παραμείνουν δεύτεροι στην βαθμολογία.



Την Κυριακή 17/02 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης περιμένει τον Παναθηναϊκό σε ένα ματς που αναμένεται ιδιαίτερα… καυτό, καθώς οι «κίτρινοι» θέλουν να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη και οι «πράσινοι» να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την είσοδο στην πεντάδα και στα play off.



Εκτός όμως από τα δύο ντέρμπι το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής περιλαμβάνει και άλλα σπουδαία ματς. Το Σάββατο 16/02 η Κέρκυρα αντιμετωπίζει στο γήπεδο της τον Πανιώνιο, σε ένα ματς με διαστάσεις «τελικού», ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα από την 5η θέση και έχοντας βλέψεις για τα play off υποδέχεται τον Πανθρακικό.



Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός την Κυριακή 17/02 δοκιμάζεται στα Πηγάδια κόντρα στην Ξάνθη, ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τα play off. Τέλος η Βέροια που τα δίνει όλα για την παραμονή θα αντιμετωπίσει στην έδρα της τον Αστέρα Τρίπολης.



Αναλυτικά το Σάββατο 16/02 το πρόγραμμα της Nova περιλαμβάνει τις μεταδόσεις:



• 17.15 Κέρκυρα – Πανιώνιος σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Γιώργου Μαρκόπουλου και του Γιώργου Βασιλείου από το NS3



• 17.15 ΠΑΣ Γιάννινα – Πανθρακικός σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Βαγγέλη Πήχα και του Ευγένιου Δαδαλιάρα από το NS2



• 19.30 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ του Μανώλη Βογιατζάκη και του Κωστή Μπότσαρη από το NS1/NS1HD.



Αναλυτικά την Κυριακή 17/02 η αγωνιστική δράση στη Nova περιλαμβάνει τα παιχνίδια:



• 15.00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος σε περιγραφή του Γιώργου Λυκουρόπουλου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου και του Αποστόλη Λάμπου από το NS1



• 17.15 Skoda Ξάνθη – Ολυμπιακός σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα και του Νίκου Γαβαλά από το NS1/NS1HD



• 17.15 Βέροια – Αστέρας Τρίπολης σε περιγραφή του Δημήτρη Κανελλάκη και ρεπορτάζ του Γιάννη Πάγκου και του Κωστή Μπότσαρη από το NS2



• 19.30 Άρης - Παναθηναϊκός σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Παναγιώτη Στεφάνου και του Νίκου Τζουάννη από το NS1/NS1 HD.



Σπουδαίες αναμετρήσεις και την Δευτέρα!



Την Δευτέρα 18/02, στις 19.30, ο ΟΦΗ στο κρητικό ντέρμπι υποδέχεται στο γήπεδο του, τον Πλατανιά σε περιγραφή του Γιάννη Τσαϊνη και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου και του Βασίλη Κωνσταντόπουλου από το NS2.



Οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου



Το Σάββατο, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ δείτε στην εκπομπή «Super Goal» από το NS1/NS1HD με τον Δημήτρη Παπανικολάου, όλο το ρεπορτάζ των αγώνων του Σαββάτου και τις καλύτερες φάσεις και ρεπορτάζ από τις αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.



Την Κυριακή, αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού Άρης - Παναθηναϊκός, μη χάσετε την εκπομπή«Total Superleague» από το NS1/NS1HD.



Ο Δημήτρης Παπανικολάου μας μεταφέρει σε όλα τα γήπεδα για τις φάσεις, τα γκολ και τις σύντομες δηλώσεις των πρωταγωνιστών και αμέσως μετά δίνει τη σκυτάλη στον Αντώνη Πανούτσο και τον Αντώνη Καρπετόπουλο για ανάλυση και σχόλιο όλων των παιχνιδιών της αγωνιστικής.



Όλο το ρεπορτάζ από τα παιχνίδια και οι πρώτες δηλώσεις των παικτών σε ζωντανή σύνδεση, καθώς και όλη η δράση της αγωνιστικής από το έγκυρο δημοσιογραφικό δυναμικό της Nova, οι καλύτερες φάσεις και τα γκολ κάθε αναμέτρησης προβάλλονται και αναλύονται με το μοναδικό τρόπο των δύο αγαπημένων παρουσιαστών!