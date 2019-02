Οι πέντε εντολές του Γιάννη Αναστασίου

Πέντε εντολές έγραψε ο Γιάννης Αναστασίου στον λευκό πίνακα των αποδυτηρίων, πριν η ομάδα του βγει να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μάλιστα, έγραψε τις... εντολές του τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά, ώστε να γίνουν κατανοητά τα λόγια του σε όλους τους ποδοσφαιριστές των κυπελλούχων Ελλάδας.

Οι πέντε εντολές του... Ολλανδού ήταν οι εξής:

1. Συγκέντρωση-αποφασιστικότητα (concentration-determenation).

2. Επιθυμία να κάνω περισσότερα για την ομάδα μου (the will to do more for my team).

3. Παίζουμε γρήγορα χωρίς τη μπάλα (we play quick move without the ball).

4. Πίστη στην ομάδα και στους εαυτούς μας (faith to the team and ourselves).

5. Eυχαριστηθείτε το (Enjoy).

Christiano