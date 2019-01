Μουντιάλ: Ολλανδία εναντίον Αργεντινής και Άριεν Ρόμπεν VS Λιονέλ Μέσι

Γράφει ο Christiano

Λίγα λεπτά έμειναν για τον μεγάλο ημιτελικό μεταξύ της Ολλανδίας και της Αργεντινής στο Σάο Πάουλο και ο νικητής θα ταξιδέψει στο Ρίο για να συναντήσει τη Γερμανία στο θρυλικό Μαρακανά. Όλα, πλέον, είναι έτοιμα για το μεγάλο ραντεβού που θα δώσει την ευκαιρία σε δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκοσμίου football να διεκδικήσουν το πρώτο Μουντιάλ της τεράστιας καριέρας τους: τον Άριεν Ρόμπεν και τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Ρομπέν των Ολλανδών

Ο Άριεν Ρόμπεν είναι ο παίκτης από τον οποίο ξεκινάει τον σχεδιασμό του ο Λουίς Φαν Γκάαλ. Αν μπορούμε να δεχτούμε ότι ουδείς αναντικατάστατος, για τον 30χρονο μεσοεπιθετικό, σε αυτή τη φάση της καριέρας του, έχουμε το δικαίωμα να αναιρέσουμε το εν λόγω «ρητό».

Ο Ρόμπεν έχει παίξει -φυσικά- και στους πέντε αγώνες που έχουν δώσει έως τώρα οι οράνιε και έχει παραμείνει μέσα στο γήπεδο 480 λεπτά. Και σημειώστε, σε ρυθμό... non stop να παίρνει τη μπάλα κάπου στο κέντρο και με τη μπαγκέτα του να ανορχηστρώνει τον αρχηγό Φαν Πέρσι και τους άλλους «ιπτάμενους». Έχει πετύχει 3 γκολ, ενώ συν τοις άλλοις διεισδύει με αυτές τις τρελές κούρσες του (26 σόλο «μπασίματα» έχει γράψει). Ο διεθνής μέσος της Μπάγερν Μονάχου έχει δώσει μία ασίστ και όσον αφορά τις τελικές του προσπάθειες προς το στόχο, κρατηθείτε: το ποσοστό του αγγίζει το τέλειο, όπερ 94%. Αναδείχθηκε man of the match κόντρα σε Χιλή και Αυστραλία.

Ο Ρόμπεν θέλει την κούπα και μετά... ας πεθάνει. Αφενός αυτή είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία που η Ολλανδία θα παίξει τελικό, αφετέρου είναι ο δεύτερος προσωπικός, μετά από τον τελικό του 2010 που έχασε από την ανεπανάληπτη Ισπανία. Τσάμπιονς Λιγκ, άρα τι του λείπει;

Παρακάτω θα δείτε τους χώρους που έχει κινηθεί σε όλα τα μέχρι τώρα ματς.

Με Ισπανία

Με Αυστραλία

Με Χιλή

Με Μεξικό

Με Κόστα Ρίκα

Τάνγκο από τη... Μέσι

Αυτή είναι η ευκαιρία της ποδοσφαιρικής ζωής του. Ο Λιονέλ Μέσι θέλει την κούπα για τους ίδιους πάνω-κάτω λόγους με τον μεγάλο του αντίπαλο και για έναν παραπάνω: για να μπει στο πάνθεον των ποδοσφαιριστών, των ελάχιστων που ο κόσμος έχει αποδεχτεί ως κορυφαίους του πλανήτη στην ιστορία του αθλήματος και που σήκωσε τη βαριά χρυσή κούπα με τα χέρια του.

Ο Λίο θέλει να κάτσει δίπλα στον Θεό Ντιέγκο. Από τη μέρα που εμφανίστηκε άλλωστε οι συγκρίσεις «κατεβαίνουν» με το ρυθμό που ο 27χρονος μεσοεπιθετικός παίρνει τη μπάλα και αδειάζει τοην άμυνα. Απόψε, όμως, τα πράγματα είναι δύσκολα διότι είναι... μόνος. Αυτό, λόγωτης απουσίας του Άνχελ Ντι Μαρία, του ανθρώπου που έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή κόντρα στο Βέλγιο. Από πάσα του Μέσι...

Ο μόλις 1μ.69 επιθετικός υπερτερεί σε όλους σχεδόν τους επιμέρους τομείς του Ρόμπεν. Στα πέντε ματς και στα 453 λεπτά που έχει αγωνιστεί έως τώρα, έχει αναδειχθεί man of the match κόντρα σε Ελβετία, Νιγηρία, Ιράν, Βοσνία και έχει πετύχει τέσσερα γκολ. Έχει 27 σόλο «μπασίματα» στην αντίπαλη άμυνα, έχει δώσει μία ασίστ, ενώ οι τελικές του βρίσκουν στόχο σε ποσοστό 53%.

Παρακάτω θα δείτε τους χώρους που έχει κινηθεί σε όλα τα μέχρι τώρα ματς.

Με Βοσνία

Με Ιράν

Με Νιγηρία

Με Ελβετία

Με Βέλγιο

Ας περάσει ο καλύτερος.