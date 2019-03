Παγκόσμιο σοκ! Νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών ο Τάιλερ Χάνεϊκατ

Ο γνωστός καλαθοσφαιριστής, Τάιλερ Χάνεϊκατ, έχασε τη ζωή του σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς.

Σύμφωνα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός φόργουορντ της Χίμκι ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Sherman Oaks της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Χάνεϊκατ, αντάλλαξε πυροβολισμούς με την αστυνομία στο προάστιο του Λος Άντζελες στις 5 μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η μητέρα του Αμερικανού φόργουορντ πήρε τηλέφωνο τις αρχές και τους ενημέρωσε ότι ο 28χρονος γιος της έχει αλλόκοτη συμπεριφορά.

Άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι του κι εκείνος άρχισε να πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο Χάνεϊκατ ταμπουρώθηκε σπίτι του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο λίγο αργότερα στο σπίτι του και τον βρήκαν νεκρό.

«Οι Ειδικές Δυνάμεις εισέβαλαν στη κατοικία και εντόπισαν έναν άντρα που δεν απαντούσε. Λίγο αργότερα το LAFD ανακοίνωσε πως ο άντρας είναι νεκρός. Οι αστυνομικοί είναι στο σημείο και ερευνούν τις συνθήκες, περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στο προσεχές διάστημα», αναφέρει στο Twitter το αρχηγείο της αστυνομίας.

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available