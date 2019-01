Σάλος με σεξιστική δήλωση του προέδρου της Ατλέτικο Μαδρίτης

Κύμα αρνητικών σχολίων έχει προκαλέσει απάντηση του προέδρου της Ατλέτικο Μαδρίτης σε ερώτηση γυναίκας δημοσιογράφου.

Όταν ο Ενρίκε Θερέθο ρωτήθηκε από γυναίκα ρεπόρτερ αν ο σύλλογος διαθέτει το μπάτζετ για την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της ομάδας, Ντιέγκο Γοδίν, ήταν... αφοπλιστικός και άστοχος: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για χρήματα, πολύ περισσότερο με γυναίκα», απάντησε.

Η δήλωση του 70χρονου παράγοντα έχει προκαλέσει σωρεία αρνητικών αντιδράσεων, καθώς χαρακτηρίστηκε άκρως σεξιστική.

Το tweet του δημοσιογράφου Ρίτσαρντ Μάρτιν που εργάζεται για το Reuters, την Telegraph και το ESPN.

Atletico president Enrique Cerezo said live on air today, when asked by a female reporter if Atletico had budget to renew Diego Godin's contract: "I dont like to talk about money, much less with a woman."