Το «Μακεδονία Ξακουστή» στο γήπεδο των Σέλτικς για τον Αντετοκούνμπο (Βίντεο)

Το «Μακεδονία Ξακουστή» χόρεψε μια χορευτική ομάδα Ελλήνων ομογενών στο γήπεδο των Σέλτικς για χάρη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ειδικότερα, στο ημίχρονο του αγώνα των Σέλτικς με τους Μπακς στη Βοστώνη εμφανίστηκε η χορευτική ομάδα και άρχισε να χορεύει το «Μακεδονία Ξακουστή», με τους παρευρισκομένους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, τα «ελάφια», με τον Έλληνα σούπερ-σταρ να έχει 30 πόντους (7/10δ., 1/3τρ., 13/17β.), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κοψίματα αλλά και 4 λάθη, κατάφεραν να ανέβουν στο 22-9 και να τρελαίνουν με το σερί τους το NBA.

Οι γηπεδούχοι, βέβαια, είχαν αρκετές απουσίες, με τον Μπράουν να είναι ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, και με την ήττα τους υποχώρησαν στο 18-13.

Don't worry y'all I got some of my cousins out here to perform a traditional Greek exorcism dance. We got this pic.twitter.com/Q6CPDGzbyK