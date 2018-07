Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας για τη σημερινή νίκη της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές «έπαιξαν καταπληκτικό ποδόσφαιρο», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Συγχαρητήρια στη Γαλλία, που έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο, για τη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018», έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet μερικά λεπτά μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα.

Η Γαλλία κατέκτησε σήμερα το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της νικώντας την Κροατία με 4-2 στον τελικό που διεξήχθη στη Μόσχα.

«Επίσης, συγχαρητήρια στον πρόεδρο Πούτιν και στη Ρωσία για τη διοργάνωση ενός πραγματικά εκπληκτικού Παγκοσμίου Κυπέλλου -- από τα καλύτερα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ!" προσέθεσε ο Τραμπ στο μήνυμα του που ανήρτησε την παραμονή της πρώτης διμερούς συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (αύριο) στο Ελσίνκι.

