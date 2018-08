Στον τελικό του τουρνουά της WTA θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη η οποία επικράτησε με φοβερή ανατροπή επικράτησε 2-1 της Ντανιέλ Κόλινς και απόψε τα μεσάνυχτα θα διεκδικήσει τον τίτλο.



Η Σάκκαρη, νούμερο 49 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε το πρώτο σετ με 6-3 και βρέθηκε να χάνει στο δεύτερο με 4-1 από την 25χρονη Αμερικανίδα (Νο 42), ωστόσο δεν κατέθεσε τα όπλα. Πήρε το δεύτερο σετ με 7-5 και σάρωσε στο τελευταίο με 6-2 κατακτώντας τη σπουδαία νίκη.

Αντίπαλός της 23χρονης «Σακ-Ατάκ» στον τελικό θα είναι η Ρουμάνα Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου (Νο 24), που άφησε εκτός με 4-6, 6-3, 6-1 την Ελιζέ Μέρτενς.



Down a set and two breaks, @mariasakkari fights back to force a third set against Danielle Collins!



Watch the conclusion of this @MubadalaSVC semifinal NOW on @espn News.#USOpenSeries pic.twitter.com/FLBQ8WakKi