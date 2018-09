Ιστορία έγραψε η ΑΕΚ και συγκεκριμένα το τμήμα powerlifting του σωματείου, το οποίο μετράει μόλις 2 χρόνια ζωής (ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016), αλλά μέσα σε αυτόν τον μικρό κύκλο δράσης έχει φέρει πολλές επιτυχίες στον σύλλογο που είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ελληνισμό της καθ'ημάς Ανατολής.

Το τμήμα πήρε μέρος σε έρευνα του τμήματος School of Sport, Health, and Social Science του Southampton Solent University. Σχεδιαστές της έρευνας ήταν ο Πάτροκλος Ανδρουλάκης-Κορακάκης, ο προπονητής του powerlifting της ΑΕΚ Παναγιώτης Κολοκοτρώνης που ήταν και ο υπεύθυνος για τη συλλόγη δεδομένων καθώς και για την επίβλεψη των αθλητών και ο Dr. James Steele. Της διόρθωσης επιμελήθηκαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου: Πάτροκλος Ανδρουλάκης-Κορακάκης, Dr. James Steele και Dr. James Fisher με την συμβολή του Dr. Paulo Gentil του Federal University of Goiás.

Η πρώτη έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία

«Ήταν μεγάλη ευκαιρία, γιατί στην ουσία το powerlifting είναι ατομικό άθλημα. Οπότε δεν είναι εύκολο να βρεθούν ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο οι Ρώσοι έχουν ομάδες.

Μία έρευνα σε τόσο μεγάλο δείγμα ήταν σημαντική.

Συνήθως γίνονται έρευνες σε 1-2 άτομα μεμονωμένα και όχι τόσο στον τρόπο που κάνουμε προπόνηση, στον προγραμματισμό δηλαδή. Γίνονται πράγματα που αφορούν για παράδειγμα στην υπερτροφία μεμονωμένων μυικών ομάδων, τα οποία δεν αφορούν τόσο άθλημα», αναφέρει στο Newpost ο προπονητής Παναγιώτης Κολοκοτρώνης.

Η ΑΕΚ, όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, με τη συμμετοχή της σε αυτό πρόγραμμα έγραψε ιστορία. Γιατί;

Επειδή αυτό το εγχείρημα είναι από τις πρώτες έρευνες στην παγκόσμια βιβλιογραφία γύρω από τις προπονητικές μεθόδους του powerlifting και από τις ελάχιστες που είχαν την δυνατότητα χρησιμοποιήσουν αθλητές του powerlifting σε αγωνιστική προετοιμασία.

«Είναι η πρώτη έρευνα στη βιβλιογραφία που έχει δείγμα ομάδας powerlifting με ανθρώπους που αθλούνται υπό τις ίδιες συνθήκες με τον ίδιο προπονητή. Το ξεκινήσαμε και ελπίζουμε να πάρει αρκετή έκταση το θέμα», προσθέτει ο κόουτς της Ένωσης.

Συγκλονιστική αποκάλυψη

Τα πρωτόκολλα προπόνησης που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στο powerlifting όριζαν προγράμματα με υψηλά φορτία και χαμηλές επαναλήψεις αν και τα τελευταία χρόνια είχε δοθεί έμφαση και σε προπονητικές μεθόδους ταχύτητας-εκρηξης (dynamic effort). Το φάσμα των επαναλήψεων είναι από 1-5 σε compound lifts (πολυαρθικές ασκήσεις) διότι το ζητούμενο είναι η αύξηση της μέγιστης δύναμης. Το αντικείμενο της έρευνας ήταν η σύγκριση ενός προπονητικού πρωτοκόλου μειωμένου όγκου με ημερήσια μέγιστη επιβάρυνση κι ενός υψηλότερου όγκου με μέτρια προς υψηλή ένταση σε αγωνιστικούς powerlifters.

«Στην ουσία, αν εξαιρέσουμε κάποιες σχολές, όπως η ρώσικη, για τις οποίες όμως δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, είναι η πρώτη έρευνα που δείχνει με στοιχεία ποιες παραμέτροι της προπόνησης, η ένταση και ο όγκος προπόνησης, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Τα δεδομένα πλέον είναι επιστημονικά, με παρατηρήσεις και μετρήσιμα στοιχεία. Ποιο είδος προπόνησης ωφελεί τον αθλητή. Στα συμπεράσματα της έρευνας μπορεί να ανακαλύψει ο μελετητής, ότι αν κάνεις υψηλότερη ένταση (βαρύτερα κιλά) για ένα σετ της μιας επανάληψης σε κάθε προπόνηση, τρεις φορές την εβδομάδα, είναι αρκετό για να διατηρήσει ή και να αυξήσει ο αθλητής τη δύναμή του (για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περίπου 5-7 εβδομάδων). Από εκεί και πέρα φθίνει η απόδοση το οποίο είναι πολύ λογικό. Αυτό από μόνο του για εμάς που ασκούμε το συγκεκριμένο άθλημα είναι συγκλονιστική αποκάλυψη. Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι μπορεί κάποιος με τόση λίγη προπόνηση να πετύχει το αποτέλεσμα που σου προσφέρει η πενταπλάσια άθληση. Είναι βαρυσήμαντο αυτό» , υπογραμμίζει ο Παναγιώτης Κολοκοτρώνης.

Η μεθοδολογία

Η έρευνα ξεκίνησε πέρσι τον Μάιο και έλαβε χώρα στο προπονητήριο της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Η καταγραφή και στατιστική ανάλυση όλων στοιχείων κράτησε έναν χρόνο. «Εγώ έκανα τη συλλογή των στοιχείων και τον προγραμματισμό. Στην ουσία η ιδέα, το στήσιμο και η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας ήταν του αγγλικού πανεπιστημίου. Η προπόνηση, η καταγραφή και οι παρατηρήσεις ήταν δουλειά της ΑΕΚ», επισημαίνει ο τεχνικός των κιτρινόμαυρων powerlifters.

Η μεθολογία που ακολουθήθηκε προέβλεπε τον χωρισμό δέκα αθλητών σε δύο ομάδες (ομάδα MAX και ομάδα PER). Οι Ενωσίτες powerlifters συμμετείχαν σε μια προετοιμασία δέκα εβδομάδων για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αγωνιστική δοκιμασία για το κάθισμα (SQ), τον πάγκο (BP) και τις άρσεις (DL) πριν από την έναρξη της έρευνας.

Η ομάδα MAX πραγματοποίησε ένα σετ της μιας επανάληψης χρησιμοποιώντας ένα φορτίο που αντιστοιχεί σε βαθμολογία RPE 9-9,5 (μέγιστα φορτία) ενώ η ομάδα PER είχε μεγαλύτερο όγκο προπόνησης (περισσότερα σετ και επαναλήψεις πχ 5*2) με φορτία που κυμαίνονταν από 70% έως 93% της μέγιστης καθώς και μια περίοδο πικαρίσματος τις τελευταίες εβδομάδες.

Το εβδομαδιαίο σχήμα ήταν ίδιο και για τις δύο ομάδες:

1η ημέρα SQ, BP

2η ημέρα DL, BP

3η ημέρα SQ, BP

Και οι δύο ομάδες δοκιμάστηκαν στο Εθνικό Πρωτάθλημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Δυναμικού Τριάθλου, μέλος της IPF (παγκόσμια ομοσπονδία).

Τα συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελέτης δείχνουν ότι το πρωτόκολλο της ομάδας MAX μπορεί να είναι μια ευνοϊκή στρατηγική για ορισμένους αρχάριους-ενδιάμεσους powerlifters που προετοιμάζονται για αγώνα ενώ μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις επιδόσεων για άλλους. Επιπλέον, υποδεικνύει ότι η απόδοση μπορεί να είναι συγκρίσιμη με το παραδοσιακό Ρώσικο μοντέλο προπόνησης κατά τη διάρκεια μικρόκυκλων μικρής διάρκειας (5-7 εβδομάδες), αν και μελλοντική έρευνα με μεγαλύτερα δείγματα είναι απαραίτητη. Επίσης το πρωτόκολλο «daily max» μπορεί να είναι χρήσιμο για τους αθλητές που επιθυμούν να διατηρήσουν τη δύναμή τους σε περιόδους με περιορισμένο χρόνο.

Τι είναι το powerlifting και ποια η διαφορά με την άρση βαρών

Το Powerlifting, ελληνιστί Δυναμικό Τρίαθλο, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι συναφές της Ολυμπιακής Αρσης Βαρών. Όπως και στην παραδοσιακή άρση βαρών, ο αθλητής πρέπει να σηκώσει κάποιο βάρος σε τρεις προσπάθειες. Μόνο που στο powerlifting.gr δεν έχουμε τις παραδοσιακές ανυψώσεις, το arracher και το jeté. Οι ρίζες του προέρχονται από παλιές διοργανώσεις, πριν τη δεκαετία του '60, στις οποίες οι αθλητές έπρεπε να εκτελέσουν κινήσεις, με βάρη (lifts) με τον τρόπο των τριών προσπαθειών. Πρόκειται για τα Squat, Bench press και Deadlift.

Σε διοργανώσεις οι αθλητές διαγωνίζονται, ξεκινώντας από τους ελαφρύτερους στους βαρύτερους. Ο διαγωνιζόμενος διαθέτει τρεις προσπάθειες ανά lift και οι καλύτερες από αυτές προστίθενται στο τελικό σύνολό του. Στην περίπτωση που δύο αθλητές της ίδιας κατηγορίας έχουν το ίδιο τελικό σκορ, την πρωτιά παίρνει ο ελαφρύτερος, όπως συμβαίνει και με την παραδοσιακή άρση βαρών.

Οι πρώτοι αγώνες διεθνούς επιπέδου έγιναν το 1971 στο York της Pennsylvania στην έδρα της γνωστής εταιρείας York Barbell. Η χρονιά ορόσημο για το άθλημα ήταν το 1973, όταν και ιδρύθηκε η IPF (International Powerlifting Association), η οποία άρχισε να καταγράφει παγκόσμια ρεκόρ και να ορίζει τους κανονισμούς. Η Ομοσπονδία ξεχώρισε αθλούμενους σε κατηγορίες ανάλογα με το βάρος, το φύλο και την ηλικία τους.

Ο πρώτος ξακουστός powerlifter ήταν ο Larry Pacifico, ο οποίος από το 1971 μέχρι το 1979 κατέκτησε 9 συνεχόμενους παγκόσμους τίτλους και κατέγραψε 54 παγκόσμια ρεκόρ κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αναδείχθηκε μάλιστα τρεις φορές δυνατότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ο κατάλογος βέβαια έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει πολλούς δυνατούς αθλητές όπως οι Truman Hugh Cassidy, Joe Erdman, Bill Kazmaier, Kirk Kawoski, Mikhail Koklyaev, Ivan Kurpishev, Andrey Malanichev, Andrey Tarasenko, Ed Coan αλλά και τους πιο σύγχρονους Ray Williams, Yury Belkin, Sergey Fedosienko, Brett Gibbs, Bryce Lewis, Dennis Cornelius κ.α.