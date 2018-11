Η ομάδα του Μάικ Μπαντενχόλζερ επικράτησε 144-109 δια περιπάτου στο Μιλγουόκι φτάνοντας τις οκτώ νίκες σε εννιά παιχνίδια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εντυπωσιακός!

Ο Greek Freak ήταν ο πρωταγωνιστής για τους Μπακς με το δεύτερο triple-double στη σεζόν και το 11ο συνολικά!

Τελείωσε το ματς με 26 πόντους (7/9δ., 1/2τρ., 9/12β.), 15 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 5 λάθη σε 30 λεπτά, ενώ είχε εντυπωσιακά καρφώματα!

Μάλιστα ο Γιάννης κατάφερε να πετύχει το triple-double σε τρεις περιόδους!

Τα δωδεκάλεπτα: 39-30, 72-50, 108-82, 144-109.

The best from the Greek Freak's triple-double:



26 PTS | 15 REB | 11 AST#FearTheDeer pic.twitter.com/ZUsCCecVgo