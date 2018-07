Πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος του Λούκα Μόντριτς στο παιχνίδι της Κροατίας φάνηκε και στο δραματικό παιχνίδι με τη Ρωσία, το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι, με την Hrvatska να εξασφαλίζει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Σε αυτό το παιχνίδι, ο Μόντριτς επιχείρησε να περάσει περισσότερες από 100 πάσες προς τους συμπαίκτες του και, μάλιστα, είναι ο πρώτος παίκτης, σε επίπεδο Mundial, στη σχετική λίστα

1 - Luka Modrić is the first player to attempt 100+ passes for Croatia in a World Cup game (89/102). Genius. #RUS #CRO #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/6tMQjUsF1A