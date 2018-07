Χωρίς αλλαγές παρατάσσεται κόντρα στην Κροατία η Γαλλία με τον Ντ. Ντεσάν να εμπιστεύεται φανέλα βασικού στους: Γιορίς, Παβάρ, Βαράν, Ουμτιτί, Ερναντέζ, Πογκμπά, Καντέ, Ματουιντί, Γκριζμάν, Ζιρού, Εμπαπέ.

Για τους Κροάτες βασικός ο Ιβάν Πέρισιτς, του οποίου η συμμετοχή ήταν αμφίβολη. Tο αρχικό σχήμα συμπληρώνουν: Σούμπασιτς, Βρσάλικο, Στρίνιτς, Λόβρεν, Βίντα, Ράκιτιτς, Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Μάντζουκιτς, Ρέμπιτς.

