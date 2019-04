Την Πέμπτη στα Public η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σάρα Τζίο

Η Σάρα Τζίο, βιβλία της οποίας κυκλοφορούν σε 22 χώρες και φιγουράρουν τακτικά στις λίστες των best sellers των New York Times και USA TODAY, θα επισκεφθεί την Αθήνα, με αφορμή το βιβλίο «Οι βιολέτες του Μαρτίου». To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Πρόκειται για ένα ανατρεπτικό μυθιστόρημα, με μυστηριακή πλοκή που κρατάει το ενδιαφέρον κάθε αναγνώστη.

Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων της.

Πότε: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, 19.00 (Υπογραφή)

Είσοδος: Ελεύθερη

Πού: Στον χώρο του αναγνωστηρίου στα Public Συντάγματος, 3ος όροφος

Ώρα: 18.00