Το πιο γλυκό βραβείο για το Κοτσάνι του Πετροκέρασου

Η μεταφορά του παραμυθιού του Ευγένιου Τριβιζά για tablets, κινητά και υπολογιστές από την δημιουργική ομάδα Ever After Tales βραβεύτηκε στα Kidscreen Awards

Τα Kidscreen Awards είναι ο πιο γνωστός φορέας βράβευσης τηλεοπτικών, κινηματογραφικών και διαδικτυακών έργων για παιδιά στις ΗΠΑ. Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της βασικής ιστορίας, στη σκηνοθεσία, στην εικονογράφηση, στο animation, στη διαδραστικότητα και στη μουσική, αποτελούν αξιόπιστο δείκτη καλλιτεχνικής δημιουργίας και εχέγγυο για τους γονείς που θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους.

Η φετινή απονομή των βραβείων που έγινε στις 9 Φεβρουαρίου στο Μαϊάμι της Φλόριντα ανάδειξε νικητές το «Κοτσάνι του Πετροκέρασου» του παραμυθά Ευγένιου Τριβιζά, ένα e-book για παιδιά προσχολικής ηλικίας από την ομάδα Ever After Tales.

Το «Κοτσάνι του Πετροκέρασου» ήταν συνυποψήφιο με το «Story Central» της Disney και το «Μy Little Pony» της Digital Playdates. Θριάμβευσε έναντι των «υπερτέρων δυνάμεων» χάρη στο ταλέντο και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της Ever After Tales, μιας ομάδας ελλήνων καλλιτεχνών και αμερικανών παραγωγών του Χόλυγουντ, με μεγάλη εμπειρία σε ταινίες για παιδιά, που έχει στόχο να φέρει την ποιοτική Ελληνική αλλά και παγκόσμια παιδική λογοτεχνία σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Όλα τα διαδραστικά βιβλία της Ever After Tales καθώς και το βραβευμένο «Κοτσάνι του Πετροκέρασου» (www.everaftertales.com) κυκλοφορoύν στα ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά με τις 3 γλώσσες να είναι ενσωματωμένες στο λειτουργικό σύστημα και διατίθενται από το Apple Store και το Google Play (τιμή 3.37ευρώ).