Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη το βιβλίο «Πικνίκ για γύπες» του Γκρέγκ Πάλαστ.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Γκρεγκ Πάλαστ γεννήθηκε στο Λος Άντζελες.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, στην Καλιφόρνια, και στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, από το οποίο αποφοίτησε το 1974 με πτυχίο Bachelor of Arts στα Οικονομικά και το 1976 με Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στράφηκε στη δημοσιογραφία, αφού εργάστηκε για δύο δεκαετίες ως κορυφαίος ερευνητής σε υποθέσεις εταιρικής απάτης και εκβιασμού.

Τα ρεπορτάζ του έχουν προβληθεί στην εκπομπή Newsnight και έχουν δημοσιευτεί στην Guardian, στο Rolling Stone και στο Harper's.

Έχει λάβει, μεταξύ άλλων, το Βραβείο Τζορτζ Όργουελ για το Θάρρος στη Δημοσιογραφία για το ντοκιμαντέρ Bush Family Fortunes στο BBC.

Είναι συγγραφέας των μπεστ σέλερ The Best Democracy Money Can Buy (Δημοκρατία σε Τιμή Ευκαιρίας), Armed Madhouse και Billionaires & Ballot Bandits.