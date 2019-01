6 βιβλία για τα 40 χρόνια από τον θάνατο της Μαρίας Κάλλας

Η τρικυμιώδης ζωή της ντίβας που έφυγε το ’77 σε ηλικία 54 ετών μέσα από τις σελίδες έξι βιβλίων, τα τρία γραμμένα από στενούς συγγενείς της

Η μοίρα στάθηκε αμείλικτη με τη Μαρία Κάλλας τα τελευταία χρόνια πριν από τον θάνατό της. Τις επευφημίες και τα χειροφιλήματα διαδέχτηκαν η μοναξιά, οι δηλητηριώδεις αποκαλύψεις και η κακή υγεία.

Τα βιβλία που γράφτηκαν για την ντίβα, ιδιαίτερα αυτά που έκαναν την εμφάνισή τους, αφού το αστέρι της είχε σβήσει οριστικά, δεν της χαρίστηκαν. Οι αδυναμίες της –πραγματικές ή επινοημένες-, όπως τις αφηγήθηκαν φίλοι και συγγενείς, έδωσαν τροφή σε άπειρα δημοσιεύματα, τα οποία, αντί να κορέσουν τη δίψα του κοινού, ενίσχυσαν τον μύθο της.

Το 2017 συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον θάνατο της Κάλλας. Τα αφιερώματα σε όλες τις πτυχές της καριέρας της θα απασχολήσουν τις πολιτιστικές σελίδες ενώ αναμένεται και η ταινία για τη ζωή της με την σουηδή Νούμι Ραπάς στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ας κάνουμε λοιπόν μια μικρή επανάληψη στα όσα έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα για την ντίβα και τη ζωή της.

1. Maria: Beyond the Callas legend, Arianna Stasinopoulos. Μια διάσημη ελληνοαμερικανίδα, η Αριάννα Στασινοπούλου-Χάφινγκτον, για μια άλλη ελληνοαμερικανίδα. Το βιβλίο που προκάλεσε αίσθηση το 1980 όταν πρωτοκυκλοφόρησε επιχειρεί να διαπεράσει την πανοπλία του μύθου και να αναδείξει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της τραγουδίστριας κατά το πρότυπο των αμερικάνικων best-seller.

2. Η άγνωστη Κάλλας, Νίκος Πετσάλης-Διομίδης, εκδόσεις Καστανιώτη. Μια λεπτομερειακή βιογραφία της ντίβας που εστιάζει στα πρώτα είκοσι δύο χρόνια της ζωής της, δοσμένη με πολύ σεβασμό από έναν ένθερμο θαυμαστή της και άριστο γνώστη του λυρικού θεάτρου.

3. My wife Maria Callas, Giovanni Battista Meneghini. Γραμμένο στη δύση της ζωής του το βιβλίο του Μενεγκίνι είναι κυρίως ένας αντίλογος στα όσα έγραψε η Στασινοπούλου-Χάφινγκτον και μια αγωνιώδης προσπάθεια να πείσει ότι ο γάμος του με την τραγουδίστρια ήταν ευτυχισμένος. Εντούτοις, περιέχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία –και για την καριέρα της τραγουδίστριας.

4. Η ντίβα στην κουζίνα, Bruno Tosi, εκδόσεις Αίολος. Μια από τις πιο «πολυπαιγμένες» ιστορίες για τη ζωή της ντίβας είναι αυτή που περιγράφει την αγωνιώδη μάχη της με την παχυσαρκία. Σαράντα ολόκληρα κιλά έχασε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια για να μεταμορφωθεί στην Κάλλας που δόξασε το κοινό, όμως, αν η πρώτη μάχη κερδήθηκε, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Λάτρης του καλού φαγητού και των γλυκών, έζησε όλη την ζωή της υπό περιορισμόν, καταναλώνοντας ψητό κρέας και σαλάτες, ενώ παράλληλα έκανε συλλογή από συνταγές από τους διασημότερους σεφ της εποχής της, της οποίες σέρβιρε στα γεύματα που παρέθετε ενώ η ίδια απλά δοκίμαζε. Οι συνταγές που παρατίθενται είναι από το προσωπικό της συνταγολόγιο.

5. My Daughter Maria Callas, Evangelia Callas. Στον απόηχο του σάλου που ξεσήκωσε ο θάνατος της ντίβας, η μητέρα της αποφάσισε να προσθέσει και αυτή τις αναμνήσεις της από την σχέση της με την κόρη της. Η πίκρα μπερδεύεται με το καμάρι και το συμπέρασμα είναι ένα: τα πρώτα χρόνια της ζωής της Κάλλας δεν ήταν ούτε ευτυχισμένα, ούτε ανέφελα.

6. Sisters, Jackie Callas. Η Υακίνθη ή Τζάκι Κάλλας έζησε μια ζωή στη σκιά της νεότερης αδελφής της και το αποτέλεσμα ήταν τοξικό.