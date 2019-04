Νέα συνεργασία ετοιμάζουν Σπίλμπεργκ και Χανκς

Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του Χόλιγουντ, ο ηθοποιός Τομ Χανκς και ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, αναμένεται να επανενωθούν για μια νέα ταινία η οποία θα βασίζεται στην ιστορία του πιλότο ενός κατασκοπευτικού αεροπλάνου, τον Γκάρι Πάουερς, ο οποίος συνελήφθη από τους Σοβιετικούς κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αναφέρει σε άρθρο της η ιστοσελίδα Hollywood Reporter.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, ο δημοφιλής ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία, ενώ σε συζητήσεις βρίσκεται ακόμα ο Σπίλμπεργκ για το εάν θα σκηνοθετήσει το έργο. Ο Χανκς θα υποδυθεί τον Τζέιμς Ντόνοβαν, έναν δικηγόρο ο οποίος είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Πάουερς από τους Σοβιετικούς, αφότου το αεροπλάνο του τύπου U-2 καταρρίφθηκε ενώ πετούσε πάνω από σοβιετικό έδαφος.

Ο Σπίλμπεργκ και ο Χάνκς έχουν συνεργαστεί πολλάκις στο παρελθόν σε ταινίες όπως το Saving Private Ryan, Terminal, Catch me if you can καθώς και την τηλεοπτική σειρά Band of Brothers.