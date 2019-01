Όλα τα έργα του Προέδρου: οι πιο to the point ταινίες για την αμερικάνικη πολιτική σκηνή

14 πολιτικά θρίλερ με ήρωες αμερικανούς προέδρους, στρατηγούς και συμβουλάτορες που θα σας καθηλώσουν

Οι ταινίες που σας προτείνουμε είναι επιλεγμένες ειδικά για να φωτίσουν τις διαφορετικές όψεις της αμερικάνικης πολιτικής, από το 1939 (έτος παραγωγής) έως τώρα.

1. Advise & Consent (1962)

Με έμπνευση από το βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα του Άλεν Ντρούρι, ο Ότο Πρέμιγκερ κεντάει με αξιοθαύμαστη ακρίβεια το πορτρέτο μια πόλης (Ουάσινγκτον) όπου η διαφθορά και ο εκβιασμός αποτελούν τον κανόνα. Η επιλογή του προσώπου του υπουργού Εξωτερικών από τον γηραλέο Πρόεδρο εγείρει την οργή του πολιτικού αντιπάλου του και μια ολόκληρη συνομωσία στήνεται για την πολιτική δολοφονία του.

Παλιό αλλά επίκαιρο, μαεστρικά δοσμένο, με έναν εκπληκτικό Χένρι Φόντα στον ρόλο του υποψήφιου υπουργού που κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό στο παρελθόν του.

2. Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου/ All the President's Men (1976)

Μια από τις πιο πολύκροτες ταινίες όλων των εποχών από τον μετρ Άλαν Πάκουλα με τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στους ρόλους των ατρόμητων ρεπόρτερ της εφημερίδας Washington Post που έφεραν στο φως το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ. Αν και η ταινία δεν αποφεύγει πάντα τον κίνδυνο της ωραιοποίησης, η γοητεία των πρωταγωνιστών και ο κινηματογραφικός ρυθμός είναι αναμφισβήτητα.

3. Ο υποψήφιος / The Candidate (1972)

Ο Μάικλ Ρίτσι σκηνοθετεί τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στον ρόλο του αγνού και ιδεαλιστή δικηγόρου από την Καλιφόρνια που διεκδικεί μια θέση στη Γερουσία. Ο Μπιλ Μακέι (το όνομα του υποψηφίου) έχει δηλώσει πως δεν σκοπεύει να υποχωρήσει από τις θέσεις και τις αρχές του, όμως, καθώς αυξάνουν οι πιθανότητες εκλογής του, γίνεται όλο και πιο εύπλαστος στα χέρια των συμβούλων και των υποστηρικτών του. Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερου σεναρίου.

4. Ο Πρόεδρος ένα Ροζ Σκάνδαλο κι ένας Πόλεμος / Wag the Dog (1997)

Επιτέλους, και μια κωμωδία. Ο Ντάστιν Χόφμαν, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο και η (απολαυστική) Αν Χες ενώνουν τις δυνάμεις του κάτω από την σκηνοθετική μπαγκέτα του Μπάρι Λέβινσον σε μια παραγνωρισμένη ταινία που γυρίστηκε μόλις ένα χρόνο πριν από το ξέσπασμα του σκάνδαλου Λεβίνσκι. Δύο συνεργάτες του πλανητάρχη ζητούν τη βοήθεια ενός παραγωγού του Χόλιγουντ για να σκηνοθετήσει ένα φανταστικό πόλεμο με την Αλβανία! Με αυτό τον τρόπο ελπίζουν να υποβαθμίσουν τη σημασία ενός σεξουαλικού σκανδάλου.

5. Πόλεμος εκτός προγράμματος / In the Loop (2009)

Ο πνευματώδης Αρμάντο Ιανούτσι ενορχηστρώνει μια σάτιρα με πρωταγωνιστές τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον βρετανό πρωθυπουργό που επιθυμούν διακαώς έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά αντιμετωπίζουν σθεναρή αντίσταση από συνεργάτες και ψηφοφόρους. Πιέσεις, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, εκβιασμοί, συμβιβασμοί, μηχανορραφίες εξυφαίνονται στις δυο όχθες του Ατλαντικού και ο βρετανός υπουργός ταξιδεύει στην Ουάσιγκτον με τον νέο του σύμβουλο Τόμπι (Κρις Άντισον) και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τύπου. Εκεί, οι Βρετανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν Αμερικανό στρατηγό (Τζέιμς Γκαντολφίνι), ο οποίος αντιτίθεται στην στρατιωτική επέμβαση.

6. S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ σε ασύλληπτη φόρμα υπογράφει την πιο νοσηρή κωμωδία που έγινε ποτέ. Ένας παράφρονας Αμερικανός στρατηγός καταργεί κάθε γέφυρα επικοινωνία με τους πολιτικούς και στρατιωτικούς προϊσταμένους του και διατάζει τα βομβαρδιστικά του να εξαπολύσουν πυρηνική επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Στο καπάκι, όταν το Πεντάγωνο καλεί τη Μόσχα, πληροφορείται την ύπαρξη ενός μηχανισμού ρωσικών αντιποίνων που ούτε οι Σοβιετικοί είναι σε θέση να ελέγξουν. Ο Πίτερ Σέλερς «γράφει» στον ρόλο του τέως Ναζί Dr. Strangelove.

7. Αμερική, η χώρα της ελευθερίας /Mr. Smith Goes to Washington (1939)

Ο Τζέιμς Στούαρτ είναι ο αφελής και ιδεολόγος Τζέφερσον Σμιθ που βρίσκεται από σπόντα στη Γερουσία και ανακαλύπτει την πραγματικότητα της πρωτεύουσας και των «πατέρων» του έθνους. Μεγαλύτερος εχθρός του αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία γερουσιαστής Τζόζφ Πέιν, παιδικός ήρωας του Σμιθ, ο οποίος, αφού αποτυγχάνει να διαφθείρει τον νέο συνάδελφό του, βάζει σε ενέργεια το σχέδιο καταστροφής του. Ο Φρανκ Κάπρα πίσω από τις κάμερες παραδίδει μαθήματα σκηνοθεσίας.

8. Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας / The Manchurian Candidate (2004)

Ο σκηνοθέτης της «σιωπής των Αμνών» Τζόναθαν Ντέμι διευθύνει ένα εκπληκτικό καστ (Ντένζελ Γουάσινγκτον, Λιν Σράιμπερ, Μέριλ Στριπ) σε ένα καταιγιστικό θρίλερ την επαύριο του πρώτου πολέμου στον Περσικό. Ένας ήρωας του πολέμου ποντάρει στα «γαλόνια» του για να φτάσει ένα βήμα από την αντιπροεδρία των ΗΠΑ. Όμως, ο πρώην διοικητής του διατηρεί απορίες για το τι πραγματικά συνέβη…

9. Μια μορφή μέσα στο πλήθος / A Face in the Crowd (1957)

Ένας αλήτης από το Άρκανσο αναδεικνύεται εν μία νυκτί σε προσωπικότητα των μίντια και ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων σε αυτό το προφητικό φιλμ του Ηλία Καζάν. Ο Άντι Γκρίφιθ, πιο γνωστός στο ελληνικό κοινό από την τηλεοπτική σειρά «Μάτλοκ» δίνει ρεσιτάλ στον ρόλο του χαρισματικού και απολύτως ανενδοίαστου Λόουνσομ Ρόουντς.

10. Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά / All the King's Men (2006)

Βασισμένο στην πραγματική ιστορία του Χιούι Λονγκ, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, το θρίλερ που σκηνοθετεί ο Στίβεν Ζέλια, αφηγείται την άνοδο και την πτώση του Γουίλι Σταρκ, του πανέξυπνου και προικισμένου με άφθαστο επικοινωνιακό χάρισμα κυβερνήτη που ανήλθε με την υποστήριξη των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων, όμως η οργανωμένη αντίδραση των αντιπάλων του τον οδήγησε σε τραγικά λάθη. Το καστ αποτελούν ο Σον Πεν, ο Τζουντ Λο και η Κέιτ Γουίνσλετ.

11. Επτά ημέρες του Μαΐου / Seven Days in May (1964)

Ο Τζον Φρανκχάιμερ («Απόδραση από το Αλκατράζ») σκηνοθετεί τον Κερκ Ντάγκλας και τον Μπαρτ Λάνκαστερ σε ένα ψυχροπολεμικό δράμα με ήρωα έναν αμερικανό πρόεδρο που βλέπει τις μετοχές του να πέφτουν λόγω της επιμονής του να επιτύχει πυρηνικό αφοπλισμό. Όμως, τίποτα δεν το έχει προετοιμάσει για το ενδεχόμενο ενός πραξικοπήματος από την στρατιωτική ηγεσία και το δίκτυ των συνωμοτών που κλείνει γύρω του. Πραγματικά εξαιρετικό.

12. Ο έρωτας του προέδρου/ The American President (1995)

Μια καλοφτιαγμένη κωμωδία με τον Μάικλ Ντάγκλας στον ρόλο ενός Προέδρου που έχει χάσει τη γυναίκα του ο οποίος ερωτεύεται μια επαγγελματία ακτιβίστρια (Ανέτ Μπένινγκ). Δυστυχώς γι’ αυτόν, ο υπ’ αριθμόν ένα πολιτικός αντίπαλός του, ο γερουσιαστής Μπομπ Ράμσον, βρίσκει αφορμή από τη ειδύλλιο για να του επιτεθεί. Σκηνοθετεί ο Ρομπ Ράιντερ.

13. Η αντιπρόεδρος/ The Contender (2000)

Μια γερουσιαστίνα εποφθαλμιά τη θέση του αντιπροέδρου αλλά τα κακόβουλα σχόλια για τη σεξουαλικότητά της και το παρελθόν της τα οποία διασπείρουν οι πολιτικοί αντίπαλοί της θέτουν την υποψηφιότητά της σε αμφισβήτηση. Μια ταινία του Ρομπ Λιούρι για τις δυσκολίες του να είσαι γυναίκα στον αμερικάνικο πολιτικό στίβο με την Τζόαν Άλεν, τον Γκάρι Όλντμαν και τον Τζεφ Μπρίτζις.

14 Nixon (1995)

Ο Όλιβερ Στόουν βιογραφεί τον Ρίτσαρντ Νίξον, τον πιο περιβόητο από όλους τους αμερικανούς προέδρους, ο οποίος αναρριχήθηκε στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ το 1968, μετά κόπου και φόβου, μετά από επανειλημμένα στραπάτσα, για να καταβυθιστεί στη συνέχεια στον βόρβορο του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ. Μια ταινία που αξίζει να δείτε μόνο και μόνο για την ερμηνεία του Άντονι Χόπκινς.