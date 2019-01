Aquaman: Στις 13 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους

Από τη Warner Bros. Pictures και τον ταλαντούχο σκηνοθέτη Τζέιμς Γουάν (Insidious, Saw) έρχεται μια καταιγιστική, επική περιπέτεια που εκτυλίσσεται στον αχανή και πρωτόγνωρο υποβρύχιο κόσμο των επτά θαλασσών. O τιτάνιος Aquaman ζωντανεύει -με όλες τις δόξες και τιμές- με τον εντυπωσιακό Τζέισον Μομόα (Justice League) να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο πλάι του εμφανίζονται οι Άμπερ Χερντ (The Rum Diary), Νικόλ Κίντμαν (The Hours), Πάτρικ Γουίλσον (Fargo TV series) και Γουίλεμ Νταφόε (The Florida Project).

Μία από τις καλύτερες ταινίες της θρυλικής DC με αύρα ωκεάνιας υπερπαραγωγής μυθικών διαστάσεων, που καθηλώνει με το εντυπωσιακό της θέαμα, χωρίς να χάνει σε χιούμορ και απολαυστικούς διαλόγους.

Σύνοψη

O μισός Ατλάντειος Άρθουρ Κέρι ξεκινά για το υποθαλάσσιο ταξίδι της ζωής του- μία επική διαδρομή που δεν θα τον αναγκάσει απλώς να αντικρίσει τον πραγματικό του εαυτό, αλλά να ανακαλύψει αν είναι άξιος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο ήταν προορισμένος από τότε που γεννήθηκε... Να γίνει ο άξιος βασιλιάς της Ατλαντίδας που θα σώσει τον λαό και θα γίνει ήρωας!

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γουάν

Σενάριο: Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον-ΜακΓκόλντρικ, Γουίλ Μπιλ

Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Μομόα, Άμπερ Χερντ, Νικόλ Κίντμαν, Γουίλεμ Νταφόε, Ντολφ Λούντγκρεν, Πάτρικ Γουίλσον, Ντολφ Λούντγκρεν, Γιάχια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ, Νικόλ Κίντμαν, Λούντι Λιν, Τεμουέρα Μόρισον

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ντον Μπέργκες

Σχεδιασμός Παραγωγής: Μπιλ Μπρζέσκι

Κοστούμια: Κιμ Μπάρετ

Μοντάζ: Κιρκ Μόρι

Μουσική: Ρουπερτ Γκρέγκσον-Γουίλιαμς

Διάρκεια: 2 ώρες και 23 λεπτά

