«Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» του Σύλλα Τζουμέρκα στο  Φεστιβάλ Βερολίνου

«Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών», η νέα ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα μετά την «Έκρηξη» και τη «Χώρα Προέλευσης», θα προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα της στο τμήμα Panorama του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2019.

Στο επίκεντρο της ταινίας, δύο γυναίκες, μια αστυνομικός και μια εργάτρια σε εργοστάσιο παραγωγής χελιών στη Δυτική Ελλάδα. Όταν ένας μυστηριώδης θάνατος φέρνει τα πάνω-κάτω στη μικρή τους πόλη και πυροδοτεί έναν άγριο κύκλο βίας, οι ζωές των δύο γυναικών που μέχρι χτες αγνοούσαν η μία την ύπαρξη της άλλης, θα αρχίσουν να συγκλίνουν. Η συνάντησή τους θα μπορούσε να είναι η σωτηρία τους.

Ο ΣύλλαςΤζουμέρκας περιγράφει την ταινία ως ένα έντονο και προκλητικό δράμα-θρίλερ για τη χαμένη αξιοπρέπεια, τη λύτρωση και τα μυστικά που κρύβονται στους βάλτους.

Αφιερωμένο στην αναζήτηση για ό,τι είναι νέο, αντισυμβατικό και «άγριο» στον κινηματογράφο, το Panorama του Διεθνούς Φεστιβάλ του Βερολίνου, πολιτικό, έντονο, φεμινιστικό και αισθησιακό, έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο τμήμα του κοινού, ενώνοντας στο πρόγραμμά του νέα ταλέντα του παγκόσμιου σινεμά και καινούριες ταινίες γνωστών σκηνοθετών. Στο Panorama της Berlinale έχουν κάνει παγκόσμια ή ευρωπαϊκή πρεμιέρα ταινίες, όπως «The Broken Circle Breakdown» του Φέλιξ Φαν Γκρόνινγκεν , «Bullhead» του Μάικλ Ρόσκαμ, «Frances Ha» του Νόα Μπάουμπαχ, κ.α.

Στο «Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» ο βραβευμένος σκηνοθέτης ξανασυνεργάζεται για τους δύο κεντρικούς γυναικείους ρόλους με την Αγγελική Παπούλια και τη Γιούλα Μπούνταλη, πρωταγωνίστριες της «Έκρηξης» και της «Χώρας Προέλευσης» αντίστοιχα. Γύρω τους, τα πρόσωπα της σκοτεινής κοινότηταςερμηνεύουν οι Χρήστος Πασσαλής, Αργύρης Ξάφης, Θανάσης Δόβρης, Λαέρτης Μαλκότσης, Μαρία Φιλίνη, Κρίστιαν Κουλμπίντα, Μιχάλης Μαθιουδάκης, Μιχάλης Κίμωνας, Θάνος Τοκάκης, Λαέρτης Βασιλείου, Άλκηστις Πουλοπούλου και Κατερίνα Χέλμη.

Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφουν η ΓιούλαΜπούνταλη με τον Σύλλα Τζουμέρκα στην τρίτη τους κινηματογραφική συνεργασία, ενώστο πρωτότυπο σάουντρακ, συμπράττουν τρεις ετερόκλητοι καλλιτέχνες: ο Σουηδός Jean-PaulWall, οι σταθεροί συνεργάτες του Τζουμέρκα drog_A_tek, και ο Φοίβος στην πρώτη του συμμετοχή σε κινηματογραφική ταινία.

Η ταινία, όπως και οι προηγούμενες του σκηνοθέτη, είναι μια παραγωγή της Μαρίας Δρανδάκη της Homemade Films, σε συμπαραγωγή με τους Τίτους Κρέγιενμπεργκ, Έλεν Χάβενιθ και Ούλε Βίρενχεντ από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία αντίστοιχα. Τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας έχει αναλάβει η New Europe Film Sales, ενώ θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από τη StraDa Films.

Ο ΣύλλαςΤζουμέρκας γεννήθηκε το 1978 στη Θεσσαλονίκη. Γράφει, σκηνοθετεί και παίζει στο σινεμά και το θέατρο. Η πρώτη του ταινία, «Χώρα Προέλευσης», έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας. Η δεύτερη ταινία του, «Α Βlast / H Έκρηξη», έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Λοκάρνο, προβλήθηκε σε πάνω από 80 φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο και κυκλοφόρησε σε 20 χώρες.

TO ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΓΑΣΣΩΝ / Τhe Miracle of the Sargasso Sea

Σκηνοθεσία: Σύλλας Τζουμέρκας | Σενάριο: Γιούλα Μπούνταλη, Σύλλας Τζουμέρκας | Παραγωγός: Μαρία Δρανδάκη | Συμπαραγωγοί: Titus Kreyenberg, Ellen Havenith, Olle Wirenhed, Anthony Muir | Συνεργάτες Παραγωγοί: Meinolf Zurhorst, Jeroen Beker, Yaba Holst | Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Παπούλια, Γιούλα Μπούνταλη, Χρήστος Πασσαλής, Αργύρης Ξάφης, Θανάσης Δόβρης, Λαέρτης Μαλκότσης, Μαρία Φιλίνη, Κρίστιαν Κουλμπίντα, Μιχάλης Κίμωνας, Μιχάλης Μαθιουδάκης, Θάνος Τοκάκης, Λαέρτης Βασιλείου, Κατερίνα Χέλμη, Άλκηστις Πουλοπούλου | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Petrus Sjövik | Μοντάζ: Andreas Wodraschke | Μουσική: Jean-Paul Wall, drog_A_tek, Φοίβος | Κοστούμια: Μάρλι Αλειφέρη | Σκηνικά: JorienSont | Κομμώσεις, Μακιγιάζ & Ειδικά Εφέ Μακιγιάζ: Εύη Ζαφειροπούλου, Linda Boijeaf Gennäs | Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ:Luuk Meijer, Jack Kuiper

Διάρκεια: 120’ | Χώρες Παραγωγής: Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία | Παραγωγή: Homemade Films, unafilm, PRPL, Kakadua Filmproduktion, FilmiVäst, ΖDF/ARTE, EΡΤ| Με την Υποστήριξη των:Eurimages, Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, NRW, Netherlands Film Fund & Film Production Incentive, Svenska Film institutet, DFFF, Creative Europe - MEDIA | Με τη Συνεργασία: της εταιρίας Ιχθυοκαλλιέργειες – Β. Γείτονας κ Σία | Διεθνείς Πωλήσεις: New Europe Film Sales | Διανομή: StraDa Films

