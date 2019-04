Αυτά τα μουσεία είναι δικά μας

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει ημερίδα με θέμα «Τα Μουσεία Είμαστε Εμείς: Διευρύνοντας τον Ρόλο των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών στην Κοινωνία».

Υπάρχουν δύο σχολές στην αντιμετώπιση του θέματος της λειτουργίας των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών σε εποχές βίαιης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η μία επιμένει στην χρήση των χώρων αυτών για την εξαγωγή κερδών –κυρίως μέσω του τουρισμού- χωρίς καμία μέριμνα για την διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια άποψη εξαιρετικά πρόχειρη και στείρα που στην ουσία αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος του κοινού από την πολιτιστική δράση και παραγωγή. Η άλλη θέλει τα μουσεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς να λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και στα επίπεδα των ιδεών και της επικοινωνίας. Ανοιχτοί, σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία, οι χώροι πολιτισμού μπορούν να λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας και πηγή έμπνευσης για τους πολίτες.

Αναγνωρίζοντας το δίλημμα –και τον κίνδυνο να διολισθήσουμε προς μια ολοένα και πιο χρησιμοθηρική αντίληψη του πολιτισμού- το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α στη Θεσσαλονίκη, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Κίνησης των Πέντε Μουσείων Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν συνέδριο με τίτλο «Τα Μουσεία Είμαστε Εμείς: Διευρύνοντας τον Ρόλο των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών στην Κοινωνία». Πρόκειται για την Πέμπτη κατά σειρά ημερίδα με σχετικό αντικείμενο που πραγματοποιείται στην πόλη και απευθύνεται σε επιμελητές, διοικητικά στελέχη πολιτιστικών φορέων, και καλλιτέχνες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πώς μουσεία και πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να αποτελέσουν φορείς αλλαγής.

Στην ημερίδα συμμετέχουν οι:

Η Anita Contini, Επικεφαλής Προγραμμάτων για την Τέχνη στο Ίδρυμα Bloomberg Philanthropies με έδρα τη Νέα Υόρκη, θα αναδείξει τρόπους επικοινωνίας και προσέλκυσης κοινού στον ψηφιακό κόσμο όπου πλέον ζούμε. Η Anita βρίσκεται στο Ίδρυμα Bloomberg από το 2010, όπου στηρίζει τη διοικητική και στρατηγική αναβάθμιση πολιτιστικών φορέων, τη διοργάνωση προγραμμάτων που εμπλουτίζουν τη ζωτικότητα των πόλεων, και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που μεταμορφώνουν την εμπειρία των επισκεπτών. Η Anita έχει μακρά εμπειρία σε εταιρικά προγράμματα χορηγιών, ως Αντιπρόεδρος Φιλανθρωπικών Προγραμμάτων στο CIT_Group, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Χορηγιών της τράπεζας Merrill_Lynch, και Διευθύντρια Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Κοινού στο World_Trade_Center_Memorial της Νέας Υόρκης.

Η EsmeWard, Επικεφαλής Προγραμμάτων Κοινού στη γκαλερί Whitworth και το Μουσείο του Μάντσεστερ θα αναφερθεί στην ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών και ρίσκων με σκοπό να γίνει η κοινότητα μέρος της αποστολής του μουσείου. Η γκαλερί Whitworth, που αποτελεί μέρος του Πανεπιστημίου του Manchester, άνοιξε ξανά τον Φεβρουάριο του 2015 μετά από μία αναπτυξιακή επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών που την μεταμόρφωσε, διπλασιάζοντας το μέγεθός της και δημιουργώντας νέους χώρους που αγκαλιάζουν το πάρκο που τη φιλοξενεί και το οποίο αποκαλεί σπίτι της. Από την επαναλειτουργία της η γκαλερί Whitworth ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών της και κέρδισε αμέτρητα βραβεία συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου της Χρονιάς από το Artfund, και του Ανερχόμενου Πολιτιστικού Προορισμού για την Ευρώπη του Leading Culture Destination, ενώ παράλληλα ήταν υποψήφια για το βραβείο Stirling. Ο Πρόεδρος του Αrtfund, Stephen Deuchar δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η μεταμόρφωση της Whitworth υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα σύγχρονα μουσειακά επιτεύγματα. Άλλαξε το τοπίο: μοιάζει πραγματικά με ένα μουσείο του μέλλοντος».

Η KarenWong, Υποδιευθύντρια του New Museum της Νέας Υόρκης, θα μοιραστεί μαζί μας το σκεπτικό του φεστιβάλ IdeasCity, μιας συνεργατικής, κοινοτικής και δημιουργικής πλατφόρμας που επεκτείνει το μουσείο πέρα από τους τοίχους του και μέσα στο κοινωνικό σώμα. Με μακρά πορεία σε πολιτιστικούς φορείς της Νέας Υόρκης, η Karen, έχει επίσης ιδρύσει στο New Museum την πρώτη επιχειρηματική θερμοκοιτίδα για καλλιτέχνες και σχεδιαστές, το καινοτόμο artincubator_NEW_Inc. Η Wong διετέλεσε διευθύντρια της εταιρείας David Adjaye Associates από το 2000-2006, καθώς και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο των οργανισμών Storefront for Art & Architecture και + Pool που προσφέρει βοήθεια σε νέους αρχιτέκτονες. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ίδρυσε την εταιρεία design Hobbamock, με έδρα τη Βοστώνη και αποστολή να βοηθά μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κοινωνικές δράσεις. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Rhizome, μιας πλατφόρμας για τη σύγχρονη τέχνης που βρίσκεται σε διάλογο με τον ψηφιακό πολιτισμό, και του Apex, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για νέες και νέους από υποβαθμισμένες περιοχές.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι: Μαρία Τσαντσάνογλου, Διευθύντρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Γεώργιος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας Τέχνης Μ.Μ.Ε και Σοφία Καϊτατζή - Whitlock, Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Επικοινωνίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, και ο Βαγγέλης Ιωακειμίδης, Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Γιώτα Σωτηροπούλου, Δημοσιογράφος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμο στο www.britishcouncil.gr και στο www.mosaiko.gr από τις 10 Νοεμβρίου.

Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 10:00 π.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ηλεκτρονική εγγραφή είναι διαθέσιμη στη σελίδα https://www.eventbrite.com/d/greece/thessaloniki/

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κτίριο Μ2 – Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ, 25ης Μαρτίου & Παραλία, Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015, 10:00 – 17:00