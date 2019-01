Στις 22-23 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε την Αθήνα στα σημεία!

Η Αθήνα είναι μοναδική. Όσοι τη ζουν, το ξέρουν. Σαν μια φίλη που γνωρίζεις χρόνια, νιώθεις οικεία μαζί της, με τις ατέλειές της εμφανείς, αλλά εσύ την αγαπάς ανεξαρτήτως. Γι’ αυτό που είναι. Κι αυτό που είναι η Αθήνα είναι τα σημεία της. Σημεία ξεχωριστά, ιδιαίτερα, πολλές φορές ετερόκλητα, αντιφατικά. Νεοκλασικά σε μικρά στενάκια. Πωλητές έξω από εμπορικά. Πλατείες χωρίς σχήμα, στοές χωρίς χρήση. Οι διαδρομές στο Κέντρο δαιδαλώδεις, κρύβουν όμως ιστορίες και στιγμές.

Μια νέα διαδρομή χαράζεται στην Αθήνα, μια διαδρομή που ενώνει δύο νέα σημεία συνάντησης. Πλατεία Θεάτρου και Στοά Εμπόρων. Με τη δική τους ιστορία και οι δύο, έρχονται να μας τη θυμίσουν και να μας δείξουν το νέο τους πρόσωπο.

Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου το This is Athens του δήμου Αθηναίων μάς προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή, για να γνωριστούμε απ’ την αρχή με αυτά τα μοναδικά σημεία στο κέντρο της πόλης. Να συστηθούμε με τους ανθρώπους που επέλεξαν να δείξουν εκεί τη δουλειά και το έργο τους, συμμετέχοντας στις δράσεις αστικής αναζωογόνησης που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το άνοιγμα 7 καταστημάτων στην Πλατεία Θεάτρου και 8 καταστημάτων στη Στοά Εμπόρων, μέσω της χρηματοδότησης του δήμου Αθηναίων και της σύμπραξης This is Athens & Partners.

Τα σημεία αυτά γεμίζουν ξανά με κόσμο, παίρνουν ζωή, έχοντας καινούργιες ιστορίες να διηγηθούν. Και με αυτή την αφορμή, είμαστε όλοι καλεσμένοι σ’ ένα εορταστικό διήμερο παράλληλων δράσεων, ώστε να δούμε από κοντά την αλλαγή που συντελείται, να πάρουμε τους φίλους μας, τα παιδιά μας και να κατεβούμε ξανά στο Κέντρο, να ζήσουμε την Αθήνα στα σημεία.

Δίνοντας ραντεβού στην εμβληματική Στοά Εμπόρων, στην οδό Βουλής, θα κάνουμε μια βόλτα στα 8 νέα καταστήματα, τα οποία λειτουργούν κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Νέοι άνθρωποι, με όρεξη και μεράκι, ενδιαφέρονται για τους συνανθρώπους τους, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και μας δείχνουν τη δουλειά τους –ιδιαίτερα χειροποίητα αντικείμενα και διακοσμητικά είδη από ανακυκλώσιμα υλικά– με έμφαση στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος. Ανταλλάζουμε ευχές και τις κρεμάμε στο διαδραστικό installation στο εσωτερικό της στοάς και βάζουμε τη δική μας σφραγίδα σε χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες από ανακυκλώσιμα υλικά. Χαζεύουμε την έκθεση ζωγραφικής της Αργυρώς Παπαθανασίου ενώ απολαμβάνουμε ένα μασάζ κεφαλής και χεριών, βλέποντας σε οθόνες τι συμβαίνει στην Πλατεία Θεάτρου και ακολουθώντας στη συνέχεια τη διαδρομή.

Αν επιλέξουμε να πάμε με τα πόδια, θα ανακαλύψουμε ιστορικά, πολιτιστικά και «γευσιγνωστικά» μυστικά με τον Κωνσταντίνο Καλφακάκο ή θα περπατήσουμε με τους εθελοντές του This is My Athens, που θα μας δείξουν τη «δική» τους Αθήνα μέσω μιας διαδραστικής περιήγησης. Αν επιλέξουμε να πάμε με ποδήλατο, θα ανεβούμε σε ένα από τα ξύλινα ποδήλατα της COCO-MAT bike, για να δοκιμάσουμε έναν διαφορετικό τρόπο κίνησης μέσα στην πόλη!

Στην Πλατεία Θεάτρου θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, ειδικά σχεδιασμένες από τις ομάδες που λειτουργούν καταστήματα εκεί. Να αποκτήσουμε τη δική μας τσάντα This is Athens με εκπτωτικά κουπόνια για αγορές προϊόντων και εμπειριών από τα καταστήματα της Πλατείας Θεάτρου και της Στοάς Εμπόρων, να ακούσουμε soul και funk d.j. sets από τους Rugrat & Joseph και την DJ Kafka, να γνωρίσουμε καλλιτέχνες από την αθηναϊκή hip-hop σκηνή, να παρακολουθήσουμε διαδραστικά installations και graffiti painting, να χορέψουμε σε ρυθμούς swing, να δούμε stand-up act, και τόσα ακόμα!

Για την εκδήλωση τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης τονίζοντας: "Δίνουμε ξανά φως στο σκοτάδι και ανοίγουμε κλειστά καταστήματα στο κέντρο της πόλης μας. Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου, καλούμε όλους τους Αθηναίους να το γιορτάσουμε παρέα."

«ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ»

22-23 Δεκεμβρίου

Πλατεία Θεάτρου-Στοά Εμπόρων (Βουλής 8-10)

12:00-17:00

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Σημείο I: Πλατεία Θεάτρου

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου

12:00-13:30 Rugrat & Joseph (ATHkids) | DJ set

Funk, hip hop και rap ήχοι από δύο νέους και πρωτοποριακούς καλλιτέχνες που ζουν και δημιουργούν στο κέντρο της πόλης.

13:30-15:30 DJ Kafka | DJ set

H γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός DJ Kafka γεμίζει την Πλατεία Θεάτρου με μουσικές επιλογές από όλο τον κόσμο. Θα τη συνοδέψουν breakdancers από την ομάδα WaveOmatics Crew της Αθήνας.

15:30-17:00 Καλλιτέχνες hip hop | Live act

Εκπρόσωποι της αθηναϊκής hip hop σκηνής κλείνουν την πρώτη μέρα, τραγουδώντας ζωντανά.

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου

12:30-13:00 Θωμάς Ζάμπρας & Στέλιος Ανατολίτης | Live stand–up comedy

Οι δημοφιλείς κωμικοί θα βρίσκονται στην Πλατεία Θεάτρου, παρεμβαίνοντας και σχολιάζοντας την καθημερινότητα αλλά και τα δρώμενα με τον δικό τους μοναδικό και καυστικό τρόπο.

13:00-16:00 Swing | Dance performances

Οι χορευτικές ομάδες Jump & Jive και Swing That Thing σας περιμένουν να λικνιστείτε μαζί τους σε ρυθμούς swing.

Παράλληλα Δρώμενα | Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Δεκεμβρίου

● Αποκτήστε τη δική σας τσάντα This is Athens με εκπτωτικά κουπόνια για αγορές προϊόντων και εμπειριών από τα καταστήματα της Πλατείας Θεάτρου και της Στοάς Εμπόρων.

● Δείτε street art καλλιτέχνες (Insane 51 και Taxis) να δίνουν χρώμα στην πλατεία.

● Ελάτε να αποτυπώσουμε μαζί τη διαδρομή σας σε έναν συλλογικό, διαδραστικό χάρτη.

● Δοκιμάστε μεζέδες και λιχουδιές από τα καταστήματα της πλατείας, αλλά και την ταβέρνα «Κληματαριά» και το καφενείο «Της Θεάτρου το Στέκι» σε ειδικές τιμές, όπως και να γευτείτε μοναδικά ποτά από τους δημιουργούς του Couleur Locale.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

{Βοοκ & Play | Πλ. Θεάτρου 10}

Πάρτε μέρος σε δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους!

We Need Books

Σάββατο 22/12 & Κυριακή 23/12

12:00-17:00 | Κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών για τους μικρούς μας φίλους.

{COCOMAT-bike | Πλ. Θεάτρου 6-8}

Σάββατο 22/12 & Κυριακή 23/12

12:00-17:00 | Αστικές διαδρομές με ξύλινα ποδήλατα

Τα μοναδικά χειροποίητα ποδήλατα της COCOMAT.bike ενώνουν την Πλατεία Θεάτρου με τη Στοά Εμπόρων, σε ένα συνεχές πρόγραμμα διαδρομών!

{I LOVE ATHENS PROJECT | Θεάτρου 6}

Σάββατο 22/12 & Κυριακή 23/12

12:00-17:00 | Αποκτήστε το δικό σας πορτρέτο από τον γνωστό φωτογράφο μόδας, Γιώργο Μαλεκάκη

Ο Γ. Μαλεκάκης θα φωτογραφίσει 100 πρόσωπα, θα συνομιλήσει μαζί τους και θα βγάλει τα ωραιότερα πορτρέτα τους. Το event θα κλείσει με έκθεση των φωτογραφιών στο κατάστημα «I love Athens project».

{CREATORS OF COSMOS | Θεάτρου 6}

Σάββατο (22/12) & Κυριακή (23/12)

12:00-17:00 | Σχεδιάζουμε και παίζουμε με τους ήρωες της φαντασίας μας

Οι Creators of Cosmos και RPG 4 Kids προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους να πάρουν μέρος σε 3 ομάδες των 5 ατόμων και να παίξουν μια φανταστική ιστορία ρόλων και χαρακτήρων σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Αμέσως μετά, οι ήρωες των παιδιών ζωντανεύουν και παίζουν μαζί τους.

{ΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ | Διπλάρη 5Α}

13:00-15:00 |«Μια Τέχνη που Χάθηκε» | Εργαστήρι για την τέχνη της στάμπας

Γνωρίστε τον τελευταίο τεχνίτη σταμπωτών μαντηλιών με ξύλινες στάμπες και δείτε πώς με παλιές και νέες τεχνικές πως μπορείτε να τυπώσετε σε ύφασμα. Ομιλία για την μεταξοτυπία μια τεχνική εκτύπωσης που ακολουθεί τη μέθοδο της στάμπας με σκοπό να φέρουμε το κοινό σε επαφή με αυτή την διάσημη μέθοδο εκτύπωσης.

{ΝΗΡΩΗ | Διπλάρη 5Β}

10:30 και 14:30 | Η Ιστορία της Ειρεσιώνης (με κόστος συμμετοχής)

Το ξέρατε ότι ο πρόγονος του «ξενόφερτου» Χριστουγεννιάτικου Δέντρου ήταν ένα έθιμο των Αρχαίων Αθηναίων με το στόλισμα του ιερού δέντρου της Αθήνας; Πάρτε μέρος σε ένα μοναδικό εργαστήρι παρουσίασης του εθίμου, γευτείτε κέρασμα αρχαιοελληνικό και μάθετε να κατασκευάζετε το δικό σας στολίδι για το δέντρο της Ειρεσιώνης στο σπίτι σας.

ΣΗΜΕΙΟ IΙ: Στοά Εμπόρων (Βουλής 8-10)

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Δεκεμβρίου

12:00-17:00

Τα 8 νέα καταστήματα της Στοάς Εμπόρων σάς περιμένουν να ανακαλύψετε πόση δημιουργικότητα κρύβει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και να κάνετε τις αγορές για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας σε γιορτινή ατμόσφαιρα!

Θα βρείτε:

● Χειροποίητα αντικείμενα κατασκευασμένα από τις σελίδες αδιάθετων τευχών του περιοδικού «σχεδία» με τη μέθοδο της δημιουργικής ανακύκλωσης (upcycling) από τη Σχεδία αρτ.

● Είδη διακόσμησης μέσω της μετατροπής και της επαναχρησιμοποίησης υλικών (upcycling), όπως ξύλο, χαρτί και μέταλλο από τις ομάδες Ροκάνι και LUDD.

● Χειροποίητα κοσμήματα, χρηστικά και διακοσμητικά κεραμικά αντικείμενα από την Coocoo Creations.

● Κοσμήματα από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μέταλλο από την One Tool Three.

● Χρηστικά αντικείμενα και διακοσμητικά είδη φτιαγμένα από πρόσφυγες και την ομάδα Project Layali.

● Διακοσμητικά αντικείμενα και χαρτικά είδη δημιουργικού σχεδιασμού μέσω της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και οικολογικών τεχνικών με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις από τη WiseDog.

● Διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα από ανακατασκευασμένα, ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά από τη Birdland.

● Διακοσμητικά είδη από επαναχρησιμοποιημένο πλαστικό και αντικειμένων μέσω 3D printing και laser cutter από τους Athens Makers Space.

Παράλληλα Δρώμενα | Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Δεκεμβρίου

● Ελάτε να ανταλλάξουμε γιορτινές ευχές και να τις κρεμάσουμε σε ένα διαδραστικό installation στο εσωτερικό της Στοάς Εμπόρων.

● Επισκεφθείτε την έκθεση ζωγραφικής της Αργυρώς Παπαθανασίου εμπνευσμένη από τη φύση.

● Βάλτε τη δική σας σφραγίδα σε χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες από ανακυκλώσιμα υλικά μαζί με περιβαλλοντική ομάδα μαθητών και μοιραστείτε τες με τους αγαπημένους σας.

● Αφεθείτε στην απόλαυση ενός δωρεάν μασάζ κεφαλής και χεριών. Εσείς ενισχύετε με τις αγορές σας την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των καταστημάτων της Στοάς Εμπόρων και εμείς σας φροντίζουμε!

● Δείτε σε οθόνες τι συμβαίνει στην Πλατεία Θεάτρου και ακολουθήσετε τη διαδρομή που προτιμάτε για να φτάσετε και εκεί.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ-ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΑΛΛΟ

Τα δύο νέα σημεία συνάντησης της πόλης θα συνδέονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές που περνούν μέσα από το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας.

Πληροφορίες για συμμετοχές στα σημεία ενημέρωσης του This is Athens (συνεχείς αναχωρήσεις από την Πλατεία Θεάτρου και τη Στοά Εμπόρων ανά 15’)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

● Με τα πόδια | Αφήστε τους εθελοντές του This is My Athens να σας συνοδέψουν από το ένα σημείο στο άλλο, δείχνοντάς σας τη “δική” τους Αθήνα μέσα από μία διαδραστική περιήγηση.

● Με τα πόδια | Ανακαλύψτε ιστορικά, πολιτιστικά και «γευσιγνωστικά» μυστικά της διαδρομής με τον Κωνσταντίνο Καλφακάκο.

● Με ποδήλατο | Ανεβείτε σε ένα από τα ξύλινα ποδήλατα της COCO-MAT bike* για να δοκιμάσετε ένα διαφορετικό τρόπο κίνησης μέσα στην πόλη.

Μην ξαφνιαστείτε αν δείτε ομάδες από την roller blading σκηνή της Αθήνας να διασχίζουν με τα πατίνια τους τη διαδρομή. Είναι και αυτοί μαζί μας στη γιορτή του This is Athens!

Μπες στο polis2.thisisathens.org για να δεις το αναλυτικό πρόγραμμα