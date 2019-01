Λαμπερό κάλεσμα σε μπουτίκ νυφικών στα βόρεια προάστια

Το Bride’s by Politia Tennis Club γιόρτασε με ένα λαμπερό κάλεσμα στην μπουτίκ νυφικών Bride’s στην Κηφισιά.

Η μπουτίκ Bride’s by Politia Tennis Club της Μαριέττας Δροσοπούλου έχει ήδη γίνει το αγαπημένο μαγαζί των brides to be, αφού φέρνει στην Ελληνική αγορά νυφικές δημιουργίες από τους καλύτερους σχεδιαστές από όλον τον κόσμο!

Oι προσκεκλημένες έκαναν τις αγορές τους από την εντυπωσιακή συλλογή βραδινών φορεμάτων για τις ιδιαίτερες εμφανίσεις τους.

Ξεχώρισαν οι δημιουργίες των σχεδιαστριών Reem Acra και Monique Lhuillier από τη Νέα Υόρκη που μπορείτε να βρείτε σε αποκλειστικότητα στο Bride’s!