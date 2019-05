To μεγαλείο της Ασιατικής ομορφιάς

Η χρονιά που διανύουμε στο χώρο της μόδας έχει άρωμα ανατολής προς το παρόν διακριτικό, αλλά από τον επόμενο χειμώνα αρκετά δυνατό για να το προσέξετε. Μέχρι τώρα ασιάτισσες μοντέλα έπαιρναν μέρος σε πασαρέλες, editorial και καμπάνιες, αλλά σχεδόν ποτέ ως πρωταγωνίστριες. Πάντα απλά υποστήριζαν και έδιναν έναν πιο εξωτικό αέρα στον βασικό πυρήνα των μοντέλων, που ως επί τω πλείστον ήταν καυκάσιες. Από τις μοναδικές εξαιρέσεις είναι η Liu Wen, που από το 2008 κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και έχει φωτογραφηθεί για τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας (Vogue, Elle, i-D), έχει περπατήσει σε αμέτρητα fashion shows (μόνο στις εβδομάδες μόδας Παρισιού, Μιλάνου και Νέας Υόρκης με τις συλλογές της άνοιξης του 2010 πήρε μέρος σε περισσότερα από εβδομήντα shows), ενώ είναι και η πρώτη ασιάτισσα που περπάτησε σε ντεφιλέ της Victoria's Secret.



H Liu Wen, όμως, πια δεν αποτελεί την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα, με την Fei Fei Sun και την So Young Kang να κάνουν μεγάλα βήματα στο χώρο ακολουθώντας τα χνάρια της. Η μαζική ασιατική επέλαση φαίνεται πως ξεκίνησε τον Οκτώβριο, όταν στο fashion show του οίκου Louis Vuitton για την άνοιξη που διανύουμε περπάτησαν οκτώ ασιάτισσες σε μια συλλογή εμπνευσμένη από τα κινέζικα γυναικεία φορέματα cheongsam. Τον επόμενο μήνα, Δεκέμβρη, στην αμερικανική Vogue ένα ολόκληρο editorial αφιερώνεται στην ασιατική ομορφιά με οκτώ ασιάτισσες καλλονές να πρωταγωνιστούν, ενώ ένα μήνα μετά ο Riccardo Tisci για τον οίκο Givenchy αφιερώνει όλη την υψηλής ραπτικής συλλογή του στην Ιαπωνία και χρησιμοποιεί μόνο ασιάτισσες στην παρουσίασή του.



Οι ασιάτισσες ήρθαν για να μείνουν και να πρωταγωνιστήσουν. Η Sui He άνοιξε το ντεφιλέ του Tommy Hilfiger στη Νέα Υόρκη με τη συλλογή του για τον επόμενο χειμώνα που είχε σαφείς ασιατικές επιρροές, ενώ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει και στη διαφημιστική καμπάνια του οίκου. Από την άλλη η So Young Kang περπάτησε στα ντεφιλέ του οίκου Marni και του Oscar de la Renta, ενώ δε σταματά να φωτογραφίζεται για τα μεγαλύτερα περιοδικά παγκοσμίως. Τέλος, η Fei Fei Sun σαρώνει πρωταγωνιστώντας στις καμπάνιες των Dsquared2 και του αρώματος Calvin Klein One, ενώ αναμένεται να πρωταγωνιστεί στην καμπάνια του οίκου Louis Vuitton για τον επόμενο χειμώνα.



Δεν ξέρουμε αν οι ασιάτισσες θα κατακλύσουν τα ντεφιλέ και αν η Ασία εκτός από ανερχόμενη οικονομική δύναμη θα γίνει και το επόμενο «φυτώριο» μοντέλων, το μόνο σίγουρο είναι πως η μόδα έχει ανοίξει τους ορίζοντες της και έχει στραφεί ανατολικά. Ζήτω η ποικιλομορφία!



Πηγή: queen.gr