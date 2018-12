To καλοκαιρινό μακιγιάζ - κοκτέιλ!

Αισθησιακά λαμπερές και καραμελένιες αποχρώσεις στα χείλη, στα νύχια και στα μάτια δίνουν το πιo σέξι, υγρό look που φέρνει στο μυαλό μόνο θάλασσα, χαρά και πολύχρωμα μπικίνι. Τώρα είναι η στιγμή του. Σε αυτό το look, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Μπορείτε να παίξετε σαν παιδί, να συνδυάσετε όποια χρώματα θέλετε και όποιον τρόπο θέλετε για να βάλετε την προσωπική σας σφραγίδα στο καλοκαιρινό σας look. Επιλέξετε έντονη μονοχρωμία ή δώστε έμφαση στις αντιθέσεις. Όπως κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα φρέσκο.



Στη σειρά lip-glosses Glam Shine, προστίθεται μία παλέτα πιο glossy και πιο λαμπερή που κάνει τα χείλη να δείχνουν γεμάτα και θελκτικά, ενώ ταυτόχρονα τα περιποιείται. Το ζωντανό πορτοκαλί και το ζουμερό φούξια κυριαρχούν.



Ματ ή γυαλιστερά προϊόντα ομορφιάς, αυτό το Καλοκαίρι μπορούν να «φορεθούν» τα πάντα! Ό, τι κι αν επιλέξετε, χαρείτε το!



























Πηγή: queen.gr