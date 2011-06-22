Διακοπές ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ στην Κρήτη και τη Ρόδο

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Το πρόγραμμα περικοπών στην ηλεκτροδότηση για την Κρήτη και τη Ρόδο ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια μισής ώρας και θα γίνουν στο διάστημα 8.30 - 10 .00 το βράδυ στην Κρήτη και 8 με 10 στη Ρόδο.
Το πρόγραμμα περικοπών στην ηλεκτροδότηση για την Κρήτη και τη Ρόδο ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια μισής ώρας και θα γίνουν στο διάστημα 8.30 - 10 .00 το βράδυ στην Κρήτη και 8 με 10 στη Ρόδο. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Α. ΚΡΗΤΗ
Νομός Ώρες Διακοπής Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης
Λασιθίου 20:30 - 21:00 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
21:00 - 21:30 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΡΜΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙ ΧΑΒΑΝΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ
21:30 - 22:00 ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΦΕΡΜΑ ΓΡΑΛΥΓΙΑ ΣΤΟΜΙΟ
Ρεθύμνου 20:30 - 21:00 ΧΟΥΜΕΡΙ, ΔΑΦΝΕΔΕΣ, ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ, ΑΠΛΑΔΙΑΝΑ, ΑΓΙΑ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΛΥΒΟΣ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΚΡΑΝΑ, ΑΝΩΓΕΙΑ, ΓΑΡΑΖΟ, ΑΞΟΣ, ΒΕΝΙ, ΔΟΞΑΡΟ, ΑΓΡΙΔΙΑ, ΑΪΜΟΝΑΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΣΙΣΣΕΣ, ΧΩΝΟΣ, ΑΛΟΙΔΕΣ, ΜΕΛΙΔΟΝΙ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ, ΜΠΑΛΙ
21:00 - 21:30 ΠΕΡΑΜΑ, ΣΦΑΚΑΚΙ, ΣΚΑΛΕΤΑ, ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΕΡΦΟΙ
21:30 - 22:00 ΑΔΕΛΕ, ΠΗΓΗ, ΛΟΥΤΡΑ, ΜΕΣΗ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΛΑΣ, ΚΥΡΙΑΝΝΑ, ΑΜΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΚΙΑ, ΚΑΒΟΥΣΙ, ΠΡΑΣΣΕΣ, ΒΟΛΙΩΝΕΣ, ΠΑΤΣΟΣ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΑΜΑΡΙ, ΚΑΡΙΝΕΣ, ΛΑΜΠΙΝΗ, ΔΑΡΙΒΙΑΝΑ, ΣΠΗΛΙ, ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ, ΚΙΣΣΟΣ, ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙ, ΠΛΑΤΑΝΕΣ, ΑΚΤΟΥΝΤΑ, ΒΑΤΟΣ, ΑΡΔΑΚΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΕ, ΑΚΟΥΜΙΑ, ΒΡΥΣΕΣ, ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Χανίων 20:30 - 21:00 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ - ΚΟΚ.ΠΥΡΓΟΣ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙ - ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ - ΚΑΛΑΜΙ - ΚΑΛΥΒΕΣ - ΤΕΡΜΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ - ΧΑΛΕΠΑ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΣΦΑΓΕΙΑ - ΚΑΤΩ ΣΟΔΥ-ΑΠΟ ΚΟΥΡΦΑΛΩΝΑ ΕΩΣ ΠΛΑΤΑΝΟ - ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΑ
21:00 - 21:30 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ - ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ - ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑ - ΧΩΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΟΡΟΥΜΑ - ΧΟΡΔΑΚΙ - ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ - ΣΚΛΟΚΑ - Π.Β.ΚΡΗΤΗΣ - ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΒΡΑΧΑΚΙΑ - ΣΤΑΛΟΣ - -ΦΟΝΕΣ - ΕΞΩΠΟΛΗ - ΑΛΜΥΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΡΟΣ - ΚΟΥΡΝΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΟΣ - ΠΑΤΗΜΑ - ΔΡΑΜΙΑ
21:30 - 22:00 ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ - ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ-ΒΛΗΤΕΣ-ΚΟΡΑΚΙΕΣ-ΚΑΜΠΑΝΙ-ΚΑΑΘΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΧΡΙ ΣΙΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Ηρακλείου 20:30 - 21:00 ΠΟΡΟΣ, ΠΑΤΕΛΕΣ, ΞΕΝΟΔ.GALLAXY ΔΕΙΛΙΝΑ ΚΝΩΣΣΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ, ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ
21:00 - 21:30 ΑΘΑΝΑΤΟΙ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ-ΒΟΥΤΕΣ-ΑΣΙΤΕΣ-ΔΑΦΝΕΣ-ΑΥΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΒΑΓΙΩΝΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΕΡΝΕΣ
21:30 - 22:00 ΜΕΣΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ - ΚΑΛΙΘΕΑ-ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β. ΡΟΔΟΣ
Δήμος Ρόδου 20:00 - 20:30 ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΙΑΛΥΣΟΥ ("RODOS PALACE", "METROPOLITAN" ΚΛΠ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΙΞΙΑΣ - SUPER MARKET "ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΠΑΝΑΓΟΣ" ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΒΑ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΟΔΟΣ ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΙΝΔΟΥ - ΤΣΑΙΡΙ - ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
20:30 - 21:00 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΡΟΔΙΝΙ - ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ) ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ (Ο.Τ.Ε. - ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - SUPER MARKET "ΠΑΠΠΟΥ" - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ") ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΝΤΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΖΙΝΟ "GRAND HOTEL" ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)
21:00 - 21:30 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΛΙΝΔΟΣ - ΧΑΡΑΚΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ) ΦΑΛΗΡΑΚΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
21:30 - 22:00 ΜΑΛΩΝΑ - ΜΑΣΣΑΡΙ - ΚΑΛΑΘΟΣ - ΠΥΛΩΝΑ - ΛΑΡΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΙ ΚΙΟΤΑΡΙ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΣΟΡΩΝΗΣ - ΕΛΕΟΥΣΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΑΡΧΙΠΟΛΗ - ΈΜΠΩΝΑ - ΧΑΛΚΗ - ΣΙΑΝΝΑ - ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ - ΑΠΟΛΑΚΙΑ - ΛΑΕΡΜΑ - ΙΣΤΡΙΟΣ - ΠΡΟΦΥΛΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΣΑΙΡΙ - "ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ" ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
Α. ΚΡΗΤΗ
Νομός Ώρες Διακοπής Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης
Λασιθίου 20:30 - 21:00 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
21:00 - 21:30 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΡΜΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙ ΧΑΒΑΝΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ
21:30 - 22:00 ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΦΕΡΜΑ ΓΡΑΛΥΓΙΑ ΣΤΟΜΙΟ
Ρεθύμνου 20:30 - 21:00 ΧΟΥΜΕΡΙ, ΔΑΦΝΕΔΕΣ, ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ, ΑΠΛΑΔΙΑΝΑ, ΑΓΙΑ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΛΥΒΟΣ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΚΡΑΝΑ, ΑΝΩΓΕΙΑ, ΓΑΡΑΖΟ, ΑΞΟΣ, ΒΕΝΙ, ΔΟΞΑΡΟ, ΑΓΡΙΔΙΑ, ΑΪΜΟΝΑΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΣΙΣΣΕΣ, ΧΩΝΟΣ, ΑΛΟΙΔΕΣ, ΜΕΛΙΔΟΝΙ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ, ΜΠΑΛΙ
21:00 - 21:30 ΠΕΡΑΜΑ, ΣΦΑΚΑΚΙ, ΣΚΑΛΕΤΑ, ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΕΡΦΟΙ
21:30 - 22:00 ΑΔΕΛΕ, ΠΗΓΗ, ΛΟΥΤΡΑ, ΜΕΣΗ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΛΑΣ, ΚΥΡΙΑΝΝΑ, ΑΜΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΚΙΑ, ΚΑΒΟΥΣΙ, ΠΡΑΣΣΕΣ, ΒΟΛΙΩΝΕΣ, ΠΑΤΣΟΣ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΑΜΑΡΙ, ΚΑΡΙΝΕΣ, ΛΑΜΠΙΝΗ, ΔΑΡΙΒΙΑΝΑ, ΣΠΗΛΙ, ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ, ΚΙΣΣΟΣ, ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙ, ΠΛΑΤΑΝΕΣ, ΑΚΤΟΥΝΤΑ, ΒΑΤΟΣ, ΑΡΔΑΚΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΕ, ΑΚΟΥΜΙΑ, ΒΡΥΣΕΣ, ΜΕΛΑΜΠΕΣ, ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
Χανίων 20:30 - 21:00 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ - ΚΟΚ.ΠΥΡΓΟΣ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙ - ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ - ΚΑΛΑΜΙ - ΚΑΛΥΒΕΣ - ΤΕΡΜΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ - ΧΑΛΕΠΑ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΣΦΑΓΕΙΑ - ΚΑΤΩ ΣΟΔΥ-ΑΠΟ ΚΟΥΡΦΑΛΩΝΑ ΕΩΣ ΠΛΑΤΑΝΟ - ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΑ
21:00 - 21:30 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ - ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ - ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑ - ΧΩΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΟΡΟΥΜΑ - ΧΟΡΔΑΚΙ - ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ - ΣΚΛΟΚΑ - Π.Β.ΚΡΗΤΗΣ - ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΒΡΑΧΑΚΙΑ - ΣΤΑΛΟΣ - -ΦΟΝΕΣ - ΕΞΩΠΟΛΗ - ΑΛΜΥΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΡΟΣ - ΚΟΥΡΝΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΟΣ - ΠΑΤΗΜΑ - ΔΡΑΜΙΑ
21:30 - 22:00 ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ - ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ-ΒΛΗΤΕΣ-ΚΟΡΑΚΙΕΣ-ΚΑΜΠΑΝΙ-ΚΑΑΘΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΧΡΙ ΣΙΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Ηρακλείου 20:30 - 21:00 ΠΟΡΟΣ, ΠΑΤΕΛΕΣ, ΞΕΝΟΔ.GALLAXY ΔΕΙΛΙΝΑ ΚΝΩΣΣΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ, ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ
21:00 - 21:30 ΑΘΑΝΑΤΟΙ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ-ΒΟΥΤΕΣ-ΑΣΙΤΕΣ-ΔΑΦΝΕΣ-ΑΥΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΒΑΓΙΩΝΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΕΡΝΕΣ
21:30 - 22:00 ΜΕΣΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ - ΚΑΛΙΘΕΑ-ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β. ΡΟΔΟΣ
Δήμος Ρόδου 20:00 - 20:30 ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΙΑΛΥΣΟΥ ("RODOS PALACE", "METROPOLITAN" ΚΛΠ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΙΞΙΑΣ - SUPER MARKET "ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΠΑΝΑΓΟΣ" ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΒΑ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΟΔΟΣ ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΙΝΔΟΥ - ΤΣΑΙΡΙ - ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
20:30 - 21:00 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΡΟΔΙΝΙ - ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ) ΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ (Ο.Τ.Ε. - ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - SUPER MARKET "ΠΑΠΠΟΥ" - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ") ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΝΤΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΖΙΝΟ "GRAND HOTEL" ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)
21:00 - 21:30 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΛΙΝΔΟΣ - ΧΑΡΑΚΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ) ΦΑΛΗΡΑΚΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
21:30 - 22:00 ΜΑΛΩΝΑ - ΜΑΣΣΑΡΙ - ΚΑΛΑΘΟΣ - ΠΥΛΩΝΑ - ΛΑΡΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΙ ΚΙΟΤΑΡΙ - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΣΟΡΩΝΗΣ - ΕΛΕΟΥΣΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΑΡΧΙΠΟΛΗ - ΈΜΠΩΝΑ - ΧΑΛΚΗ - ΣΙΑΝΝΑ - ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ - ΑΠΟΛΑΚΙΑ - ΛΑΕΡΜΑ - ΙΣΤΡΙΟΣ - ΠΡΟΦΥΛΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΣΑΙΡΙ - "ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ" ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΣΤΙΔΑΣ