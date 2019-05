Άρχισε η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

To πρώτο, μεγάλο fashion γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη και ίσως τελικά δεν είναι τόσο μακριά από όλες εμάς που θα θέλαμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε, να είμαστε σε απόσταση αναπνοής από τα catwalks.



Από την Donna Karan και τον Marc Jacobs, μέχρι τον Tommy Hilfiger, τη Vera Wang και την Diane Von Furstenberg, η πλειοψηφία των αγαπημένων μας Αμερικάνων σχεδιαστών, θα δείχνουν on line τις επιδείξεις τους σε πραγματικό χρόνο.



Όσες λοιπόν δεν ανήκουμε στις λίγες «εκλεκτές», δεν έχουμε πρόσκληση, δεν βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη και δεν πρόκειται να κάτσουμε σε κάποια front row δίπλα στη Anna Wintour και την Blake Lively, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάτσουμε αναπαυτικά μπροστά στον υπολογιστή μας να πληκτρολογήσουμε την κατάλληλη διεύθυνση και να νιώσουμε κάτι από την ατμόσφαιρα των επιδείξεων του Fashion Week.



Γι' αυτό σας παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα των σχεδιαστών που θα δείξουν και στο διαδίκτυο τη δουλεία της, τις διευθύνσεις που μπορείτε να τους βρείτε και φυσικά τις ώρες και τις μέρες που πρέπει να είστε «συντονισμένες». Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά μπροστά στην οθόνη του laptop σας και καλή-fashion-προβολή.



Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου



• Lacoste: 3 π.μ.

• Jill Stuart: 4 π.μ.

• Vivienne Tam: 8 π.μ.

• Alexander Wang: 10 π.μ.

• Charlotte Ronson: 11 π.μ .

• Suno: 2 μ.μ.



Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου



• Jeremy Laing: 4 π.μ.,

• Derek Lam: 5 π.μ.

• DKNY: 6 π.μ.

• Tracy Reese: 7 π.μ.

• Edun: 7 π.μ.

• Diane von Furstenberg: 10 π.μ.

• Simon Spurr: 11 π.μ.

• Thakoon: 11 π.μ.

• Custo Barcelona: 12 μ.μ

• Tommy Hilfiger (Γυναικεία συλλογή): 2 μ.μ.



Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου



• Carolina Herrera: 3 π.μ.

• Carlos Miele: 4 π.μ.

• Rebecca Minkoff: 6 π.μ.

• Ohne Titel: 6 π.μ.

• Donna Karan: 7 π.μ.

• Zero + Maria Cornejo: 11 π.μ.

• Betsey Johnson: 11 π.μ.

• Perry Ellis: 12 μ.μ.

• Marc by Marc Jacobs: 13:00 μ.μ.



Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου



• Badgley Mischka: 3 π.μ.

• Frank Tell: 4 π.μ.

• Vera Wang: 4 π.μ.

• Herve Leger by Max Azria: 7 π.μ.

• Sophie Theallet: 10 π.μ.

• Oscar de la Renta: 11 π.μ.

• Tibi: 12 μ.μ.

• Narciso Rodriguez: 13:00 μ.μ.



Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου



• J.Mendel: 6 π.μ.

• Jeremy Scott: 6 π.μ.

• Milly: 8 π.μ.

• Anna Sui: 11 π.μ.

• Wayne: 12 μ.μ.

• Elie Tahari: 12 μ.μ.

• Proenza Schouler: 13:00 μ.μ.



Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου



• Calvin Klein Collection (Γυναικεία συλλογή): 7 π.μ.

• Marc Jacobs: 01:30 π.μ.



Πηγή: Madame Figaro