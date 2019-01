Ποια είναι η ιδανική ώρα για γυμναστική...

Οι ειδικοί δεν έχουν καταλήξει πότε πρέπει να γυμναζόμαστε: πρωί ή βράδυ. Iδανική ώρα για να γυμναστείτε είναι αυτή που εξυπηρετεί εσάς καλύτερα, γιατί έτσι θα μπορέσετε να συνεχίσετε το πρόγραμμα εκγύμνασης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εκείνο που έχει σημασία είναι το πότε γυμνάζεστε εσείς γιατί μπορεί να κάνει τη διαφορά στα οφέλη που αποκομίζετε από την άσκησή σας.



Αν είστε πρωινός τύπος

Η πρωινή προπόνηση μειώνει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων για όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και μετά τα γεύματα. Αυτό σας βοηθά να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, όπως αναφέρει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal Medicine and Science in Sports & Exercise.



Αν είστε μεσημεριανός τύπος

Μέχρι το μεσημέρι η ενέργειά σας σίγουρα έχει πέσει. Η άσκηση στη μέση της ημέρας ενισχύει την αδρεναλίνη σας, έτσι ώστε να είστε σε ετοιμότητα το απόγευμα για οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε στο πρόγραμμά σας.



Αν είστε απογευματινός τύπος

Το απόγευμα η άσκηση θα σας φανεί ευκολότερη, καθώς ο ρυθμός της προσπάθειας στην απογευματινή γυμναστική είναι χαμηλότερος απ’ ότι το πρωί, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sports Sciences.



Αν είστε βραδινός τύπος

H άσκηση, μετά τις 10 το βράδυ, μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την ώρα του ύπνου σας, ενώ η γυμναστική ελεγχόμενης έντασης, η οποία γίνεται και λίγο νωρίτερα (μεταξύ 8 – 9 το βράδυ), συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητάς του. Μάλιστα, άνθρωποι που πάσχουν από αϋπνία είναι πιθανό να βοηθηθούν από τη βραδινή άσκηση.



Το μυστικό

Αν θέλετε να κάψετε περισσότερο λίπος οι ειδικοί προτείνουν να το κάνετε το πρωί, πριν φάτε. Τα επίπεδα του γλυκογόνου (αποθηκευμένοι υδατάνθρακες) στους μυς και στο συκώτι είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό είναι το καταλληλότερο περιβάλλον για να κάψετε λίπος αντί για υδατάνθρακες. Έρευνες έχουν δείξει ότι καίμε έως και 300% περισσότερο λίπος όταν κάνουμε αερόβιες ασκήσεις με χαμηλά ποσοστά γλυκογόνου.





Πηγή: omorfamistika.gr