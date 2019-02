Όμιλος Ξυνή: 4η Εβδομάδα «COMPUTING SCHOOL»

O κόσμος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Τεχνολογίας, των συνεχών εξελίξεων στον τομεά των αυτοματοποιήσεων, των smartphones και των video games, παρουσιάζεται από τη Δευτέρα 26 έως και την Παρασκευή 30 Μαρτίου, στο πλάισιο του XINIS EDUCATION FESTIVAL ‘12.

Μέσα από 10 δωρεάν σεμινάρια, μοναδικής θεματολογίας από καθηγητές καταξιωμένους στον ακαδημαικό και επαγγελματικό στίβο, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Τεχνολογίας και του Computing, με σαφή προσανατολισμό την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού.



Η 4 η εβδομάδα του Computing School -στο πλαίσιο του XINIS EDUCATION FESTIVAL 2012, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, ξεκινά τη Δευτέρα 26 Μαρτίου, με το ενδιαφέρον σεμινάριο «Γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων».



Οριμένα από τα σεμινάρια και τις ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν είναι: «Workshop: Δωρεάν Έλεγχος Η/Υ», «Computers: Change the way you live», «Το Ηλεκτρονικό Έγκλημα», «Ο κόσμος των Video Games» κλπ



Σε μια ζοφερή οικονομική περίοδο, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ πρωτοστατεί και αποδεικνύει για άλλη μια φορά, με τα δωρεάν σεμινάρια του Computing School, πως βρίσκεται στο πλευρό των νέων, αλλά και ανθρώπων κάθε ηλικίας που επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, και ταυτόχρονα να προσθέσουν ακόμα ένα δυνατό χαρτί στο βιογραφικό τους, καθώς ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ θα χορηγήσει βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες .



