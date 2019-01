Τα χρώματα της νέας σεζόν για τα μαλλιά

Μια νέα συγκλονιστική σεζόν ξεκινάει ενώ εσύ βρίσκεσαι ανάμεσα σε μεγάλα υπαρξιακά διλήμματα του τύπου: «να τα βάψω κόκκινα» ή να μην τα βάψω; Διάβασε παρακάτω ποια χρώματα στα μαλλιά σου θα σε κερδίσουν τη νέα σεζόν και ετοιμάσου για αλλαγές! Γενικά: οι αποχρώσεις στα μαλλιά σου τη νέα σεζόν τραβούν το βλέμμα και αναδεικνύουν το τριχωτό της κεφαλής σου! Γενικά τα φυσικά χρώματα είναι και πάλι απόλυτα in, όμως και οι ανταύγειες έχουν την τιμητική τους τη νέα σεζόν! Το χρώμα μπαίνει στο επίκεντρο των τρεντ και σε προκαλεί να δώσεις ζωντάνια στα μαλλιά σου διαλέγοντας από την χρωματική παλέτα ποιο είναι εκείνο το χρώμα που σου ταιριάζει τέλεια!



Ξανθές αμαρτίες: οι φυσικές αποχρώσεις του ξανθού είναι εκείνες που θα απογειώσουν το στιλ σου αυτή τη σεζόν. Αν είσαι φυσική ξανθιά σε αποχρώσεις του σκούρου ξανθού τότε δεν έχεις παρά να ανοίξεις τα μαλλιά σου 1 έως 2 τόνους το πολύ για να γίνεις ξανθιά του μελιού και να ενισχύσεις «γλυκά» το ξανθό σου αλλά και να κάνεις τους γύρω σου να κολλάνε μαζί σου! Το ξανθό του βουτύρου είναι ακόμη ένα ζωηρό χρώμα και γλυκό σαν καραμέλα που θα σε ενθουσιάσει ενώ θα αναδείξει την strawberry sweet ομορφιά της.



Μελαχρινές καλλονές: σιγά-σιγά οι μελαχρινές φεύγουν από την σκούρα απόχρωση του χειμώνα και «ξανοίγουν» σιγά-σιγά χωρίς όμως το χρώμα να χάνει την ένταση και το βάθος του. Το καστανό-φουντουκί, το καστανό σκούρο σαν να είναι φυσικό είναι ορισμένες από τις πιο hot αποχρώσεις για καστανές κουκλίτσες!



Κοκκινομαλλούσες απόλυτα in: τώρα το χάλκινο πιο πολύ από ποτέ θα το δεις να «φοριέται « πολύ! Τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος με απαλούς χάλκινους, πορτοκαλί τόνους είναι εκείνα που θα σε κερδίσουν πράγμα που σημαίνει ότι ξεφεύγουμε από τα σκληρά και έντονα κόκκινα σαν της Ριάνα και πηγαίνουμε στα πιο ανοιχτόχρωμα και φυσικά χρώματα. Το χρώμα της φυσικής κοκκινομάλλας και το μανταρινί είναι χρώματα που ταιριάζει σε όσες έχουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και μπλε ή πράσινα ματάκια ενώ μην ξεχνάς ότι φέτος πολλές θα το γυρίσουν σε κόκκινο!



Extreme παστέλ αποχρώσεις: όσο εκκεντρικό και να σου ακούγεται φέτος θα δουν πολλά εξτρίμ χρώματα στα μαλλιά τα ματάκια σου! Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα βάψεις τα μαλλιά σου γαλάζια ή πράσινα αλλά ότι μπορείς να βάψεις κάποιες τούφες σου ή να τοποθετήσεις διάφορες τούφες εξτένσιον σαν ανταύγειες στα μαλλιά σου και να κάνεις τη διαφορά! Αν είσαι ξανθιά και τολμηρή πρόσθεσε ανοιχτόχρωμες ροζ ή πορτοκαλί τούφες ή αν είσαι μαυρομάλλα τόλμησε μοβ και μπλε ανταύγειες και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα επάνω σου!



Να ζήσει (και φέτος) η ντεκονστραξιόν: η ντεκονστραξιόν είναι και πάλι in! Ακολουθώντας τις τάσεις στο μακιγιάζ που τείνουν όλο και περισσότερο στο φυσικό μακιγιάζ έτσι και τα μαλλάκια φέτος είναι φυσικά στις ρίζες και φαίνεται να έχουν «ανοίξει» φυσικά στις άκρες των μαλλιών. Για παράδειγμα η κορυφή του κεφαλιού μπορεί να είναι καστανόξανθη και το τελείωμα να είναι σχεδόν ξανθό. Πρόσεξε εδώ όμως το αποτέλεσμα «να δένει» και να είναι αρμονικό έτσι ώστε να μην περάσεις στην αντίπερα όχθη και δείχνει το μαλλάκι σου κακοβαμμένο.







Πηγή: womenonly.gr