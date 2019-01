Δωρεάν διπλάσιο Mobile Internet για όλο τον Αύγουστο από την COSMOTE

Η COSMOTE διπλασιάζει σε όλους δωρεάν το Mobile Internet όλο τον Αύγουστο, για να μπορούν να σερφάρουν στο Internet ξένοιαστα στις διακοπές τους από κινητό, laptop ή tablet. Η μοναδική αυτή προσφορά[1] της COSMOTE ενεργοποιείται αυτόματα και ισχύει για όλους τους συνδρομητές Συμβολαίου (ιδιώτες και επαγγελματίες), ΚαρτοΣυμβολαίου ή Καρτοκινητής (WHAT’S UP, COSMOKAPTA, FROG, COSMOTΕ Internet On The Go με κάρτα) της εταιρείας, αρκεί να έχουν πρόγραμμα συμβολαίου με ΜΒ ή ενεργοποιημένη κάποια πρόσθετη υπηρεσία που να παρέχει ΜΒ[2].



Έτσι, μπορεί κανείς, επιλέγοντας το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του, να σερφάρει ξένοιαστα στο Internet και στα δημοφιλή social networks, να μαθαίνει έγκαιρα όλες τις εξελίξεις και τις πληροφορίες που χρειάζεται, να στέλνει και να λαμβάνει email, να κατεβάζει αρχεία ήχου, εικόνας & βίντεο, γρήγορα και εύκολα, τη σιγουριά του δικτύου της COSMOTE.



Η εταιρεία εστιάζοντας στη βέλτιστη εμπειρία των πελατών της, μέσα από διαρκείς αναβαθμίσεις του δικτύου της κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αύξησε τη μέση ταχύτητα χρήστη κατά 40% και παράλληλα επέκτεινε το ήδη προηγμένο 3G δίκτυο της κατά 25%.



Για να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι γρήγορο σερφάρισμα στο Internet, με τη μεγαλύτερη 3G κάλυψη της αγοράς.



[1] Η προσφορά ισχύει έως 31/8 για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές και ενεργοποιείται αυτόματα στους συνδρομητές συμβολαίου, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια, ενώ για τους πελάτες ΚαρτοΣυμβολαίου και Καρτοκινητής ενεργοποιείται αυτόματα με την ενεργοποίηση της πρόσθετης υπηρεσίας που περιέχει MB.



[2] Από την προσφορά εξαιρούνται τα ακόλουθα προγράμματα και υπηρεσίες δεδομένων: COSMOTE Internet On The Go Unlimited, COSMOTE My Way, EXTRA 100MB-200MB-500MB, COSMOTE Internet Day Pass, Wireless Internet Unlimited, Wireless Intranet Unlimited, Wireless Intranet Plus Unlimited, BlackBerry Enterprise Solution - COSMOTE Enterprise Plus, BlackBerry Internet Solution- COSMOTE Professional Plus.