Hair trend: Τα βρεγμένα μαλλιά

Το wet hair look το συναντήσαμε σε αρκετές πασαρέλες του φετινού καλοκαιριού. Μερικά χτενίσματα ήταν άκρως καλοκαιρινά και πολύ εντυπωσιακά. Το καλοκαίρι λοιπόν που μπορείτε να αφεθείτε πιο ελεύθερες δοκιμάστε χτενίσματα με βρεγμένα μαλλιά και μάλλον θα τα υιοθετήσετε τις ζεστές μέρες.



Tips:

• Για το wet look δεν πρέπει να στεγνώσετε τα μαλλιά σας. Το ερώτημα είναι πως θα τα κρατήσετε βρεγμένα. Χρησιμοποιήστε προϊόντα hair styling Που θα σας βοηθήσουν. Ο αφρός και το gel είναιπροϊόνταπου βοηθούν στο να κρατήσετε το wet look.



• Για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια το wet look καλύτερα να πιάσετε τα μαλλιά σας. Μία κοτσίδα με χωρίστρα είναι ότι πρέπει για τις καλοκαιρινές σας εξόδους.



• Ένα νέο hair trend είναι τα πολλά τσιμπιδάκια. Χρησιμοποιήστε τα και πιάστε τα μαλλιά σας. Θα σας χαρίσουν ένα ιδιαίτερο στυλ που ταιριάζει με το wet hair look.



Πηγή: jenny.gr