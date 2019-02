Καστανές αποχρώσεις που μαγεύουν

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή καλείστε να αλλάξετε την απόχρωση των μαλλιών σας, επιλέγοντας πιο σκούρους τόνους. Κάτι που νιώθετε ή θα θέλατε να χειμωνιάζει σιγά σιγά, κάτι που το μαλλί σας έχει ξεθωριάσει και δε δείχνει πλέον υγιές, τη μεταστροφή στο καστανό δεν την γλιτώνετε. Γενικά το καστανό είναι ένα χρώμα που ειδικά κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεται must αλλά το βασικό που πρέπει να θυμίζει είναι ότι αν τα μαλλιά σας δεν δείχνουν υγιές , τότε και το χρώμα σας δε θα δείχνει καθόλου καλό. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι αν έχετε αρκετά λευκά θα πρέπει να επισκέπτεστε το κομμωτήριο πιο συχνά σχετικά με τα ξανθά μαλλάκια.



Πλούσιο καφέ: Το έντονο, πλούσιο, γεμάτο καστανό χρώμα ήταν είναι και θα είναι πάντα must και τώρα επιστρέφει δυναμικά αυτή την εποχή. Αν έχετε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα το συγκεκριμένο χρώμα σας δίνει έναν αέρα μυστηρίου που σας κάνει άκρως γοητευτική ενώ αν έχετε σταρένια επιδερμίδα ή πιο σκουρόχρωμη τότε σας ταιριάζει γάντι.



Σκούρο καστανό: Το σκούρο καστανό είναι ένα χρώμα που είναι μυστηριώδες που ταιριάζει σχεδόν σε όλες. Στα υπέρ πρέπει να συμπεριλάβουμε οπωσδήποτε το ότι κάνει το δέρμα σας να δείχνει πιο καθαρό αλλά και να δείχνετε πιο αδύνατη αφού το καστανό, είναι ένα χρώμα που «κόβει». Το σκούρο καστανό σας ταιριάζει γάντι αν έχετε σταρένια επιδερμίδα σαν την Εύα Λονγκόρια ενώ αν έχετε λευκή επιδερμίδα και πάλι σας ταιριάζει πολύ στο δρόμο που χάραξε η Κίρστεν Στιούαρτ και στη γενικότερη βαμπιρο-μανία που καθιέρωσε το σίκουελ «Twilight».



Φουντουκί: Το φουντουκί είναι ένα χρώμα ζεστό και πολύ κομψό που σας βάζει στην καρδιά της μόδας φέτος. Γλυκό και ρομαντικό το φουντουκί σας ταιριάζει τέλει αν έχετε πιο σταρένια επιδερμίδα και θέλετε να προσαρμοστείτε ομαλά από το καλοκαίρι στον χειμώνα χωρίς να κάνετε μεγάλη αλλαγή.



Βαθύ σοκολατί: Το χρώμα της σοκολάτας φέτος είναι in παντού στα μαλλιά, στα νύχια, στο μακιγιάζ σας. Το βαθύ σοκολατί είναι πολύ βαθιά απόχρωση του καστανού που σας χαρίζει πιο εμφάνιση ενώ σας βάζει στην καρδιά της μόδας. Για πιο παλ αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό λουκ τολμήστε να τα βάψετε σε βαθύ σοκολατί.