Ηλιοκαμένο look όλο τον χρόνο

Το καλοκαίρι τελείωσε! Και μπορεί να έχετε συνειδητοποιήσει την επιστροφή στο γραφείο και την έλευση του χειμώνα αλλά δε θέλετε με τίποτα να χάσετε το υπέροχο ηλιοκαμένο σας look. Η πικρή αλήθεια είναι πως το μαύρισμά σας θα φύγει αλλά το γαλλικό τεύχος του Marie Claire σας γνωστοποιεί κάποια μικρά μυστικά για δείχνετε ηλιοκαμένες όλο το χρόνο.



Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα self tan αντί για ενυδατική κρέμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει στην αγορά καλλυντικά προϊόντα που μπορεί μια γυναίκα να τα χρησιμοποιεί όλες τις εποχές του χρόνου έτσι ώστε να έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί, όσον αφορά το μακιγιάζ της. Με το self tan θα έχετε ένα τέλειο μαυρισμένο πρόσωπο αρκεί να επιλέξετε το σωστό προϊόν έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει φυσικό.



Η «μαγική» μπρονζέ πούδρα. Με ένα μεγάλο πινέλο περάστε από τις περιοχές που αγγίζει συνήθως ο ήλιος δηλαδή τα ζυγωματικά, την μύτη και το μέτωπο.