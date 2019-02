«Μια κούκλα από ατσάλι» η Αθηνά Ωνάση- Άφησε άπορη θεία της αβοήθητη

Ένα πρόσωπο της χρυσής κληρονόμου, Αθηνάς Ωνάση που λίγοι γνωρίζουν αποκαλύπτει μέσα από το βιβλίο του ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας, Αλέξης Μανθεάκης.



Χαρακτηρίζει την Αθηνά «ατσάλινη κούκλα» για την σκληρότητά της και αναφέρει την απόφαση της , να μη βοηθήσει την άπορη θεία της Όλγα Ωνάση, όσες φορές και αν της ζήτησε βοήθεια.



Σύμφωνα με την Real News ο γνωστός δικηγόρος θέλοντας να στηρίξει τα όσα γράφει στο νέο του βιβλίο «Athina Onassis: In the eye of the storm» που κυκλοφορεί στα αγγλικά σε ηλεκτρονική έκδοση, αναφέρει και ένα απόσπασμα :



«Όταν κάποια στιγμή η θεία της Αθηνάς, Όλγα Ωνάση, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ζήτησε τη βοήθειά της, εκείνη ποτέ δεν ανταποκρίθηκε και τόσο τα τηλεφωνήματά της όσο και το γράμμα που έγραψε στη χρυσή κληρονόμο δεν έλαβαν ποτέ απάντηση. Η Όλγα μού τηλεφωνούσε κάθε 10 ημέρες περίπου, λέγοντάς μου ότι δεν είχε καθόλου χρήματα και εξαιτίας του προχωρημένου της ηλικίας της δεν μπορούσε να δουλέψει.



Η Αθηνά και οι άνθρωποι της στην Ελβετία αγνόησαν το αίτημα της θείας της... Λίγο καιρό αργότερα η Όλγα κατέφευγε καθημερινά στο συσσίτιο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και περίμενε υπομονετικά τη σειρά της σε μια μεγάλη ουρά απόρων, προκειμένου να της δώσουν ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Την ίδια ώρα -στις 22 Οκτωβρίου του 2003- η Αθηνά φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα βραζιλιάνικης εφημερίδας, να αγόρασε στον Ντόντα πανάκριβη αγελάδα ράτσας, που της κόστισε 230.000 δολάρια».