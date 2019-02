Τα απόλυτα φθινοπωρινά κουρέματα της νέας σεζόν

Νέα σεζόν σημαίνει νέα εντυπωσιακά κουρέματα που θα σε ανανεώσουν και θα σε προετοιμάσουν για τον συγκλονιστικό χειμώνα που έρχεται. Κάποια τρεντ φεύγουν και κάποια μένουν, το θέμα είναι όμως ότι τα μαλλιά σου με το σωστό στιλ αναδεικνύονται όσο ποτέ.

Και φέτος το κοντό είναι πάλι in και σε ανανεώνει μετά από ένα καλοκαίρι ταλαιπωρίας για τα μαλλάκια σου.Διάβασε παρακάτω ποια είναι τα κουρέματα εκείνα στα μαλλιά που θα σε κερδίσουν μια για πάντα τη νέα σεζόν!



Και φέτος λέμε ναι στην φράντζα: οι φράντζα είνααι must και φέτος όπως το είδαμε στα σόου του Vercase και του Marni. Μην ξεχνάς ότι η φράντζα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανανεώσεις το στιλ σου χωρίς να κοντύνεις το μαλλάκι που με τόσο κόπο μακραίνεις εδώ και καιρό. Οι φράντζες που κατέλαβαν τις πασαρέλες ήταν γεμάτες με αυστηρές γραμμές και πολύ συχνά αρκετά κοντές μιας και δεν έφταναν μέχρι το φρύδι αλλά πολύ πιο ψηλά. Στο σόου του οίκου Marni οι φράντζες δεν ήταν τόσο "σκληρές" και ήταν σχετικά πιο μακριές. Οπότε εσύ αποφασίζεις πώς θα είναι η φράντζα σου ανάλογα με το σχήμα του προσώπου και το στιλ σου φυσικά!



Ασύμμετρα κοντό και κυματιστό : τα διάφορα μήκη στο φιλάρισμα δίνουν ένα παιχνιδιάρικο στιλ στα μαλλάκια σου που είναι απόλυτα in φέτος! Τη νέα σεζόν λοιπόν αντί να κόψεις τα μαλλιά σου σε ένα μήκος τόλμησε να τα κόψεις ασσύμετρα και φλου και πες ναι στο κύμα για να εντυπωσιάσεις!



Καρέ την ντάμας: Το καρέ είναι και πάλι in φέτος για τη νέα σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνα και αυτή τη φορά θα δεις το κοντό καρέ να κάνεις θραύση με κοντή φράντζα όπως το είδαμε στον οίκο Lanvin. Φυσικά αυτό είναι ένα κούρεμα που δεν ταιριάζει σε όλες γιατί έχει αυστηρές γραμμές και κοψίματα. Τόλμησέ το αν θέλεις μια αλλαγή και αν έχεις μεγάλο μέτωπο και θέλεις να το καμουφλάρεις;¨είναι ο τέλειος τρόπος. Μην το τολμήσεις αν έχεις έντονα ζυγωματικά και γεμάτο πρόσωπο γιατί δεν θα σε κολακεύει τόσο αφού δεν θα κρύβει εύκολα τις ατέλειες.



Ανακατεμένο σέξι καρέ: Το λίγο πιο ανακατεμένο καρέ είναι φυσικά in, αφού έχει κάτι ανεπιτήδευτο και σέξι μιας και δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από το κοντό καρέ που δεν θα χρειαστεί να το ισιώσεις απλά θα το αφήσεις "τρελό" και σέξι να κλέψει τις εντυπώσεις.



Πηγή: womenonly.gr