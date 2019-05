Μπορντό: Πώς να φορέσετε το must χρώμα της σεζόν

Το μπορντό είναι το must χρώμα του φετινού Φθινοπώρου και του Χειμώνα που μας έρχεται! Κατ’ αρχήν το μπορντό έκανε θραύση στους διεθνείς οίκους μόδας και σε κάθε είδους ύφασμα , όπως τοδέρμα, το κασμίρ, το μαλλί, ακόμα και η γούνα.

Ο πιο hot συνδυασμός του χρώματος αυτού είναι το μαύρο! Μάλιστα, στα καταστήματα μπορείς να βρεις έτοιμα κομμάτια που συνδυάζουν αυτά τα δύο χρώματα, όπως φορέματα, πλεκτά και jackets. Επίσης, μπορείς να φορέσεις γκρι, χρυσό ή nude αποχρώσεις.



Για βραδινή έξοδο σου προτείνουμε μπορντό pencil φούστα σε συνδυασμό με μακρυμάνικο μπλουζάκι, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και μποτίνια!



Στην ντουλάπα σου μπορείς να βάλεις ένα μπορντό τζιν, το οποίο συνδυάζει δύο τάσεις της σεζόν (το χρώμα και το χρωματιστό παντελόνι). Φρόντισε να είναι σε στενή γραμμή και συνδύασέ το με μαύρο top ή λευκό πουκάμισο, π.χ. σε μία έξοδό σου για καφέ.



Σε μπορντό μπορείς να επιλέξεις ένα μπλέιζερ ή ένα παλτό, το οποίο θα φορέσεις με όλα σου τα look, είτε πρόκειται για τζιν, είτε για κολάν, είτε για φούστα , είτε ακόμα και για φόρεμα.



Αν το αγαπάς τόσο πολύ το χρώμα, τότε επίλεξε ένα μπορντό κουστούμι, ενώ σε μπορντό μπορείς να αγοράσεις όλα σου τα αξεσουάρ, όπως παπούτσια, ζώνες, τσάντες, κοσμήματα και φουλάρια!



Τέλος, για πιο... gothic look προτίμησε μπορντό δέρμα ή βελούδο, μακριά φορέματα και έντονο make up.



ΠΗΓΗ: marieclaire.gr