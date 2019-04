Χωρίς πλοίο κινδυνέυει να μείνει η άγονη γραμμή Σύρου - Ικαρίας – Σάμου

Χωρίς πλοίο κινδυνεύει να μείνει η άγονη γραμμή Πειραιά – Σύρου - Ικαρίας – Σάμου. Το πλοίο Ιεράπετρα που δρομολογεί η εταιρία Αιγαίον Πέλαγος, εκτελεί σήμερα το τελευταίο του δρομολόγιο, αφού ολοκληρώνεται και η παράταση της σύμβασης που είχε δοθεί. Ούτως ή άλλως, η ίδια η εταιρία έχει ανακοινώσει την αποδρομολόγησή του.

Από δω και στο εξής, η γραμμή θα πρέπει να δοθεί στην εταιρία C Link, καθώς αναδείχθηκε μειοδότης στο διαγωνισμό που αφορούσε την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο που λήγει κι αυτή σήμερα, αλλά το υπουργείο Ναυτιλίας είναι έτοιμο να δώσει παράταση.



Στο μεταξύ, όμως, η επιτροπή που αξιολόγησε τις αιτήσεις συμμετοχής των εταιρειών στο διαγωνισμό (που αφορά τη συγκεκριμένη γραμμή) για τη νέα δρομολογιακή περίοδο (2012-2013) απέρριψε την αίτηση της C Link με το σκεπτικό ότι «έχει καταθέσει αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του v.3588/2007 και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του νόμου αυτού» σε προπτωχευτική διαδικασία.



Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα αποφανθεί ίσως και σήμερα τι μέλλει γενέσθαι στη συγκεκριμένη περίπτωση και εάν μία εταιρεία που έχει εμπλακεί σε προπτωχευτική διαδικασία μπορεί στο μεταξύ να αναλάβει εξυπηρέτηση άγονης γραμμής.



Η υπόθεση χαρακτηρίζεται μία από τις πιο δύσκολες για τις 14 άγονες γραμμές που ψάχνει να βρει λύση το υπουργείο Ναυτιλίας. Αν δεν υπάρξει λύση άμεσα, η γραμμή κινδυνεύει να μείνει ορφανή και τα νησιά χωρίς πλοίο. Σε περίπτωση που βρεθεί λύση, η C link θα δρομολογήσει στη γραμμή το πλοίο Μυτιλήνη.



Πηγή: cyclades24.gr