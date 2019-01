Φόβοι για εξεγέρσεις και βία στην Ελλάδα

«Η τεταμένη κατάσταση και η αίσθηση απελπισίας στην Αθήνα είναι βραδυφλεγές φιτίλι», υποστηρίζει άρθρο γνώμης στους γερμανικούς Financial Times (FTD) έπειτα από την υπερψήφιση του πακέτου της Τετάρτης.

Με τον τίτλο «εξέγερση εν όψει», ο αρθρογράφος των γερμανικών Financial Times εκτιμά ότι όταν αρχίζουν να εφαρμόζονται τα νέα μέτρα ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ύφεση «ανεξάρτητοι παρατηρητές δεν απομακρύνουν το ενδεχόμενο εξέγερσης».



«Τα πνεύματα είναι οξυμένα, κάθε νέο πακέτο σπρώχνει τους Έλληνες βαθύτερα στην απελπισία» λέει ο αρθρογράφος, αναφερόμενος τόσο σε συνομιλίες του με διαδηλωτές έξω από τη Βουλή την Τετάρτη όσο και στα παράλληλα τεκταινόμενα εντός Κοινοβουλίου.



«Η Ελλάδα είναι σε ελεύθερη πτώση» και η διάθεση γίνεται «όλο και ριζοσπαστικότερη», αναφέρει στο τέλος το άρθρο.





Pimco: Αντιμέτωπη με την κοινωνική αναταραχή η Ελλάδα





Στην αντίδραση των πολιτών απέναντι στα οικονομικά μέτρα αναφέρεται και από την πλευρά του ο επικεφαλής της Pimco, Mohamed El Erian, σε άρθρο του στο CNBC. Ο ίδιος αποδίδει την όλη κατάσταση στη χώρα στα υψηλά ποσοστά ανεργίας η οποία σκαρφάλωσε στο 25,4% τον Αύγουστο, ενώ για τις ηλικίες 15-24 το ποσοστό διαμορφώνεται σε 58%.



«Πρόκειται για μια κατάσταση που προκαλεί λύπη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο El Erian και σημειώνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει κανείς ότι στο μέλλον τα στοιχεία θα είναι χειρότερα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Pimco, η κοινωνία θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πλήγμα εάν αυτά τα ποσοστά ανεργίας διατηρηθούν. Ήδη, η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με την κοινωνική αναταραχή, η οποία σε μερικές περιπτώσεις ήταν βίαιη. Η αντίδραση του ελληνικού λαού διαμορφώνεται σε μεγέθη που δεν έχει ξαναδεί η πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία και αυτό έχει οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις, επισημαίνει.



Όπως τονίζει ο El Erian, αρκετοί παρατηρητές πιστεύουν ότι είναι πολύ κοντά στο σημείο όπου η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να χάσει τον έλεγχο της χώρας. Οι πρόσφατες εμπειρίες στην Αίγυπτο και την Τυνησία έχουν δείξει ότι, ένα κίνημα νεολαίας μπορεί να πετύχει πολλά, ειδικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διευκολύνουν τον συντονισμό των κινητοποιήσεων. Εξετάζοντας προσεκτικά τα στοιχεία και το τι κάνει για αυτά η Ελλάδα και η Ευρώπη, είναι δύσκολο να μπορέσει να σκεφτεί κανείς θετικά για το μέλλον, γράφει.



«Η θλίψη και η ανησυχία μου δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα καθώς υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σοβαρό πρόβλημα ανεργίας», διευκρινίζει. Τέλος υπογραμμίζει ότι, τα ποσοστά ανεργίας των νέων έχουν ξεπεράσει το 50% στην Ισπανία και το 35% σε Ιταλία και Πορτογαλία. «Η ελληνική τραγωδία θα μας συνοδεύει για αρκετό ακόμα καιρό», εκτιμά ο ίδιος.





New York Times: Η Ελλάδα πίνει το κώνειο



«Η Ελλάδα πίνει το κώνειο», γράφουν οι Νew York Times και επισημαίνουν ότι η ελληνική Βουλή έκανε ό,τι είχε να κάνει τα ξημερώματα της Πέμπτης.



«Κανείς υπεύθυνος Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να αγνοούσε τις τρομακτικές συνέπειες ενός "όχι", αλλά και κανείς δεν μπορεί να απορρίψει την απειλή στην κοινωνική σταθερότητα που επιφέρουν αυτές οι περικοπές», γράφει η εφημερίδα και συνεχίζει το άρθρο: «Οι Έλληνες χάνουν την εμπιστοσύνη τους σε ένα πολιτικό σύστημα που απέτυχε να τους προστατεύσει από την οικονομική καταστροφή».



«Υποπτευόμαστε πως πολλοί από τους πιστωτές γνωρίζουν ότι απάντηση δεν είναι η περισσότερη λιτότητα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν αμφισβητήσει την αρχηγό της ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας, την Γερμανίδα καγκελάριο, που συνεχίζει να πιστεύει ότι μόνο η οικονομική τιμωρία θα πιέσει την Ελλάδα να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις», καταλήγει το δημοσίευμα.